Ben Youssef: "Je pense que l'Angleterre est plus forte que la Belgique"

Les Tunisiens essayent de faire bonne figure, mais la défaite dans les derniers instants contre l'Angleterre est encore dans toutes les têtes. Depuis la fin du match, chaque joueur insiste sur l'importance de passer outre ce mauvais résultat. La répétition chaque jour de cet argument ne fait que confirmer qu'ils y pensent encore et qu'ils sont donc toujours affectés.

Yassine Meriah, milieu de terrain tunisien: "Après la défaite contre l'Angleterre, nous n’avons plus beaucoup d’options. On doit afficher de l’enthousiasme, plus de présence et attaquer davantage. On doit se procurer des opportunités et essayer de gagner ce match. C’est un deuxième test pour nous contre une grosse formation qui possède de l’expérience en Mondial."

À l'inverse, l'inexpérience tunisienne ne leur permet pas de tourner la page. Pourtant, il faut se remobiliser.

Fakhreddine Ben Youssef, attaquant : "J'espère que les joueurs ont une vision claire du match à venir. J'espère qu'il y aura un déclic lors de cette rencontre contre la Belgique car ils sont forts mais n'ont qu'une seule et unique tactique. Je pense que l'Angleterre est plus forte que la Belgique."

Petit tacle en passant en sortie du dernier entraînement dans leur camp de base, avant de rejoindre le stade du Spartak demain.

Les Anglais, quant à eux, avaient une journée de relâche hier. Billard, bowling, détente histoire de décompresser. La plupart des joueurs ont visité Saint-Pétersbourg avec leur famille. Tout le monde était un peu à l'arrêt même si les esprits sont tournés vers le Panama. Seule ombre au tableau, le premier blessé de taille : Gareth Southgate, l'entraîneur s'est démis l'épaule pendant un petit cross. Heureusement, il ne doit pas prester sur le terrain.

Aujourd'hui, Dele Alli s'est soigné pour être fit. Pour le reste, l'ambiance était studieuse malgré les... espions ! Un photographe a pu prendre en photo une tactique de Steve Holland, assistant de Southgate. On y voit une double composition et Sterling figurerait parmi les remplaçants. On ne refait décidément pas les médias britanniques.