Belgique - Portugal: un dernier test pour être du voyage en Russie (Live 20h45)

Belgique-Portugal c'est le premier des trois matches amicaux de préparation pour le Mondial en Russie. Un premier test sous des airs de dernier test pour certains joueurs car c'est bien après cette rencontre que Roberto Martinez devra rendre sa liste définitive de 23 joueurs à la FIFA. Entre désir de ne pas se blesser et envie de tout donner pour obtenir sa place, les Diables auront à cœur de réaliser une belle performance devant un stade Roi Baudoin comble. Vous pouvez suivre le match en direct sur notre site RTBF.be/sport, en radio sur Vivacité et bien évidemment en télévision sur la Une.

La composition probable

Difficile de donner une composition fiable lors d'un match où le sélectionneur fera en fonction de ses derniers doutes, de ses incertitudes tout en tentant de remporter la rencontre. On sait dors et déjà qu'Axel Witsel et Vermaelen sont forfaits, et Simon Mignolet est encore en vacances.

Martinez testera sans doute un maximum de joueurs avec la montée plus que probable de Michy Batshuayi à la mi-temps.

Belgique: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Chadli, Dembélé, De Bruyne, Carrasco - Januzaj, Eden Hazard, Romelu Lukaku