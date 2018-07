La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le sixième huitième de finale qui opposera la Belgique au Japon.

Vainqueurs de leurs trois rencontres de phase de poules, les Diables Rouges ont impressionné tous les observateurs. Pourtant tout n'a pas été parfait. La première période poussive face au Panama, les errements défensifs contre la Tunisie ou tout simplement quelques moments de doute bien normaux en début de Mondial sont là pour éviter tout emballement.

Favoris logiques de cette rencontre face aux Japonais, les hommes de Roberto Martinez devront faire preuve de prudence et d'engagement. Les Samuraïs Bleus n'ont rien à perdre dans ce match. Leur parcours en phase de groupes - victoire initiale contre la Colombie (2-1), partage face au Sénégal (2-2) et défaite sans conséquence contre la Pologne (0-1) - a mis en lumière leur dynamisme, leur vivacité et leur esprit solidaire.

Il faudra toutefois gérer les cartons jaunes. Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Jan Vertonghen, Thomas Meunier et Kevin De Bruyne sont tous sous la menace d'une suspension. Les trois derniers cités sont titulaires. Il s'agira donc pour eux d'éviter un nouvel avertissement pour ne pas voir un éventuel quart de finale contre le Brésil depuis les tribunes.