Belgique-Angleterre: Ce sera un vrai match !

Les Belges l’ont dit et redit. Les Anglais l’ont assuré eux-aussi en conférence de presse. Ils veulent aussi la médaille de bronze. Cette petite finale n’en sera que plus grande.

Philippe Albert a joué 6 ans en Angleterre. Il connaît la mentalité des hommes de Gareth Southgate. "Les Anglais ne calculent jamais. Ils montent sur le terrain pour montrer qu’ils sont les meilleurs. Il faudra répondre présent."

Ils vont donc jouer le coup à fond. Pour aller chercher cette médaille. Mais avec quelle équipe. Les "Three Lions" ont joué 2 prolongations contre la Colombie et la Croatie. La défaite face aux Croates n’a rien arrangé. Gareth Southgate, l’entraîneur de l’Angleterre. "Émotionnellement, on a vraiment eu des jours difficiles. Mais mes joueurs ont été incroyables. Ils veulent bien terminer ce tournoi. Je pense qu’ils ont donné beaucoup de fierté. Ils veulent bien terminer. C’est incroyable la manière avec laquelle on a joué."

Gareth Southgate a raison. Son équipe, en pleine reconstruction, n’était pas attendue à ce stade de la compétition. La dernière fois que les Anglais sont allés en demi d'une Coupe du monde, c’était en 1990. Contre la Belgique, il alignera la meilleure équipe possible.

"Nous devons encore voir avec l’équipe qui peut encore le faire. Tout le monde veut jouer. Idéalement, j’aimerais faire le moins de changements possibles. Nous avons le souhait de performer. Nous avons une chance de prendre une médaille."

Toutes ces considérations laissent penser que ce samedi, on assistera à un vrai match, une vraie petite finale. Loin des questions et des calculs qui avaient entouré le premier match entre la Belgique et l’Angleterre.