Axel Witsel : "On devra être en mode guerrier"

A la veille de la rencontre face à la Tunisie, Axel Witsel est le Diable rouge qui a rencontré la presse. L'ex-joueur du Zenit Saint-Petersbourg n'est pas dut tout dépaysé en Russie et ce match à Moscou aura une saveur particulière. "J’ai la chance d’avoir déjà joué ici. J’ai de bons souvenirs avec le Zenit contre le Spartak. J’ai souvent marqué contre cette équipe mais dans l’ancien stade", a-t-il déclaré à notre micro.

Axel Witsel, l'un des joueurs les plus actifs face au Panama, s'apprête à de nouveau beaucoup courir face à de solides tunisiens, battus de justesse face à l'Angleterre lors du 1er match du groupe.

"Je m’attends à un match assez intensif. La Tunisie va jouer sa dernière chance. Les Tunisiens sont costauds physiquement et techniquement ils sont bons. Ils prennent pas mal de risques en possession de ballon. A nous de rester bien concentré de la première à la dernière minute et à être dominant. On devra être en mode guerrier", a-t-il souligné.

Et d'ajouter : "Nous avons été bons lors de notre premier match. On est tous contents, même si on aurait pu faire mieux au niveau de la manière. Après, il n'y a aucun match facile. Je n'appellerai pas le match de demain un vrai test, car chaque match est difficile. On doit tout donner pour arracher la qualification."

La Belgique peut déjà se qualifier au terme de cette deuxième journée. S'ils battent la Tunisie et que l'Angleterre ne perd pas contre le Panama dimanche, les Diables Rouges auront déjà leur ticket pour les huitièmes de finale.

Et lorsqu'on lui signale que les Tunisiens affirment que notre défense est lente et que l'Angleterre est meilleure que la Belgique, il rétorque : "Il ne faut pas renter dans ce débat. Tout ce qu’on doit faire, c’est donner le maximum pour assurer la qualification. On doit jouer notre jeu".

Roberto Martinez devrait aligner l'équipe qui s'est imposée 3-0 face au Panama. Axel Witsel n'a pas pu confirmer : "On n’a pas le onze de base car le coach le donne le jour du match".