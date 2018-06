Avec Modric et Rakitic, la Croatie a le meilleur milieu du Mondial, selon Corluka

Avec Luka Modric et Ivan Rakitic, la Croatie dispose du meilleur milieu de terrain du Mondial-2018 et peut rivaliser avec la génération 1998, a estimé samedi le défenseur croate Vedran Corluka.

"Je suis peut-être un peu partial, mais pour moi, c'est le meilleur duo de milieu de terrain du tournoi et j'espère qu'il nous mènera loin", a déclaré Corluka, qui a célébré sa centième sélection lors de la victoire contre l'Argentine (3-0).

"Ils jouent dans les plus grands clubs et c'est leur meilleure performance pour la Croatie lors d'un tournoi", a justifié le défenseur du Spartak Moscou, à propos du succès contre la Celeste, durant lequel Rakitic et Modric ont marqué, propulsant leur pays en huitièmes de finale.

Selon Corluka, la Croatie de 2018 a les moyens de rééditer l'exploit de 1998, quand la génération des Boban, Prosinecki et Suker avait atteint les demi-finales en France.

"Ce sont toutes des légendes pour les joueurs, ce sont des idoles. C'est la première fois en 20 ans que nous passons la phase de groupes et nous espérons que cette équipe s'approchera ou répétera la même performance", a expliqué l'ancien joueur de Manchester City et de Tottenham.

C'est aussi l'objectif d'Ivan Perisic, qui a grandi en rêvant de la génération 1998.

"Ils ont fait un miracle en 1998. J'avais neuf ans et je rêvais d'être dans la même situation. Maintenant nous y sommes et nous espérons nous rapprocher d'eux", a confié l'ailier de l'Inter Milan.

La Croatie, déjà qualifiée, doit affronter l'Islande mardi lors du dernier match du groupe D.