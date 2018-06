Avant d'affronter les Diables les Tunisiens s'entraînent avec... les mains

La Tunisie est prête à affronter les Diables et ne les craint pas selon les déclarations de différents membre de l'équipe cette semaine! Mais elle devra se défaire des habitudes prises à l'entraînement ces derniers jours si elle veut éviter des cartons jaunes à la chaîne... Les Tunisiens ont en effet réalisé une séance à la main dans la bonne humeur générale.

Un type d'entrainement réalisé régulièrement dans le football, notamment par la Belgique et l'Angleterre notamment lors de cette Coupe du monde. Disposés dans un espace beaucoup plus restreint, les joueurs travaillent ainsi leurs déplacements et mouvements dans les petits espaces.