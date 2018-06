Au sol, l'Uruguayen Nandez tente un dribble astucieux de la tête

L'Uruguay a douché la belle confiance de la Russie en la dominant 3-0 pour lui prendre la première place du groupe A du Mondial-2018, lundi à Samara. Les deux équipes étaient toutefois déjà qualifiées.

En revanche la "Céleste" monte en puissance et a triplé ses tarifs, après deux 1-0 contre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Luis Suarez a encore marqué (10), Edinson Cavani a ouvert son compteur (90), et la "charruà" uruguayenne a provoqué un but contre son camp de Denis Cheryshev (23) et l'exclusion d'Igor Smolnikov (38) pour deux avertissements.

Nahitan Nandez, de son côté, a tenté de réinventer une technique de dribble durant cette partie. Pressé par un adversaire russe, le médian droit finit au sol et tente de se dépêtrer de cette situation avec sa tête. La belle tentative échouera finalement.