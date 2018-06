La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Argentine-Islande. Coup d'envoi de la rencontre à 15h.

Trois défaites consécutives en finale cela suffit. Lionel Messi et les Albicelestes veulent enfin rentrer en Argentine avec un trophée. Battus par l'Allemagne, il y a quatre à Rio, et en finale de la Copa America en 2015 et 2016 par le Chili, ils n'ont pas rassuré en qualifications et même inquiété en amical après un naufrage (sans Messi) face à l'Espagne (défaite 6-1). En dépit de la présence d'un génie du ballon rond, l'Argentine éprouve du mal à marquer des buts. Samedi à Moscou à partir de 15h00, on pourra juger de ses progrès dans ce domaine face à l'Islande.

Plus petit participant de l'histoire de la Coupe du monde (à peine 350.000 habitants), l'Islande découvre le Mondial. Ce duel contre l'Argentine est "le plus grand match de histoire" du foot dans ce pays a même déclaré le coach Heimir Hallgrimsson, vendredi.

Révélation de l'Euro, tant par ses résultats (elle a éliminé l'Angleterre en 1/8e) que par le 'klapping' de ses supporters devenu légendaire, l'Islande n'est pas un oiseau pour le chat. Physique, engagement, collectif et système tactique irréprochables ont permis aux Islandais de devancer en qualification les artistes croates. Même si officiellement, le 2e tour est "une utopie", il est certain que les 'Strákarnir okkar' (nos gars) s'y verraient bien après avoir joué encore un ou deux mauvais tours au passage.

Pour ne rien arranger, l'Argentine doit trouver une solution en ce qui concerne son gardien de but. Le N.1 indiscutable Sergio Romero est forfait et personne ne semble indiscutable pour le suppléer. On devient rarement champion du monde sans un bon gardien.