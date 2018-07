Antoine Griezmann Homme du match d'Uruguay-France avec un but cadeau de Muslera

Le Français Antoine Griezmann a été élu Homme du match Uruguay/France, le premier quart de finale de la Coupe du monde de football, vendredi à Nizhny Novgorod en Russie.

Après avoir botté le coup franc dévié par Raphaël Varane, de la tête, dans le but uruguayen à la 40e minute, Antoine Griezmann a inscrit le 2e but des Bleus contre les Uruguayens. Griezmann avait tenté sa chance de loin et Fernando Muslera, le gardien uruguayen, perturbé par la trajectoire laissait filer le ballon entre ses mains (0-2 à la 61e minute). Griezmann, 27 ans, devenait ainsi le premier Français à inscrire un but (de plein jeu) dans trois Coupe du monde différentes.

C'est le troisième but en Russie de l'attaquant de l'Atletico Madrid, son premier de plein jeu.

La France affrontera soit le Brésil, soit la Belgique en demi-finales mardi à Saint-Petersbourg.