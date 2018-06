Alli: "Une moitié de tableau plus facile? Dangereux de penser ça"

"Ce serait dangereux de croire que notre moitié de tableau est plus facile", a averti l'international anglais Dele Alli samedi en conférence de presse. Après sa défaite contre la Belgique jeudi lors du dernier match du groupe G de la Coupe du monde, l'Angleterre affrontera mardi à Moscou (20h) la Colombie en huitièmes. En cas de qualification, les Three Lions rencontreraient en quarts le vainqueur du match entre la Suède et la Suisse.

"Nous devons aborder chaque rencontre comme si nous jouions contre la meilleure équipe du monde. De plus, la Colombie est un adversaire très très fort", a insisté le milieu offensif de Tottenham.

Alli a aussi abordé les nombreux changements effectués par son sélectionneur Southgate contre la Belgique. "Il a pris une décision, nous la respectons et la soutenons", a assuré le joueur qui dispute sa première Coupe du monde. International depuis octobre 2015, Alli compte 26 sélections et 2 buts à 22 ans.