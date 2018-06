Allemagne-Mexique : quand les chiffres parlent... et mentent

Si l’Allemagne a perdu ce dimanche son premier match de le Coupe du Monde russe face au Mexique, la Mannschaft a surtout déçu et inquiété. Et la victoire des Mexicains (0-1 but de Hirving Lozano) est totalement méritée.

Pourtant, les chiffres de la rencontre soulignent l’apparente domination des Champions du Monde en titre et tenants de la Coupe des Confédérations 2017 (une compétition dans laquelle ils avaient écarté le Mexique 4-1 en demi-finale, avec une équipe privée des Mats Hummels, Sami Khedira, Manuel Neuer, Mezut Özil, notamment).