"Allemagne de l’Ouest-Autriche" au Mondial 1982, une parodie finalement utile

La Coupe du Monde 1982, qui s’est jouée en Espagne, a marqué la mémoire collective avec quelques événements importants de l’histoire de football. Pour les Belges, par exemple, c’est avant tout cette victoire des Diables en match d’ouverture (au Nous Camp), 1-0, sur l’Argentine, tenante du titre. Un but d’Erwin Vandenberghe. Pour les Français, c’est surtout la terrible agression du gardien ouest-allemand Harald Schümacher sur Patrick Battiston, en demi-finale (remportée par la RFA aux tirs au but, alors que la France avait mené 3-1). C’est aussi dans ce tournoi que la Hongrie a établi le record du nombre de buts inscrits par une équipe en un match de phase finale de CM, en battant le Salvador 10-1. Et puis, pour la première fois, une équipe nationale africaine bat une sélection européenne. En l’occurrence l’Algérie, qui bat l’Allemagne de l’Ouest (la RFA) 2-1.

Ce résultat, premier match de la première phase de groupes, va bouleverser " l’ordre établi " en quelque sorte, dans le Groupe 2 de cette phase, et amener plus tard à la plus fameuse mascarade de l’histoire de la Coupe du Monde : la victoire 1-0 de l’Allemagne de l’Ouest sur l’Autriche, qui convient parfaitement aux deux équipes pour se qualifier pour le deuxième tour aux dépends de l’Algérie.

Cette parodie de match est d’ailleurs appelée depuis "Match de la Honte" ou "Pacte de non-agression de Gijon" (où il a été "joué" au Stade El Molinon).

Ce 25 juin 1982, c’est donc le troisième et dernier match de la première phase de groupes pour la RFA et l’Autriche. La veille, l’Algérie avait battu le Chili 3-2 et se trouvait donc qualifiée pour le second tour de groupes (à égalité de points (4) avec l’Autriche). Les Ouest-Allemands étaient virtuellement éliminés, avec 2 points, et il leur fallait une victoire face aux Autrichiens. Un succès par un seul but d’écart lui suffisait, puisqu’elle avait un goal-average de 5-3, et que l’Algérie en était à 5-5. L’Autriche étant, elle, à 3-0.

Le début de cette rencontre se joue normalement. La RFA domine copieusement, c’est vrai, mais "à la régulière". Et Horst Hrübesch donne l’avance aux Ouest-Allemands à la 11e minute. Jusque-là, c’est logique et juste.

Mais le match commence à s’équilibrer. Les Autrichiens se montrent dangereux à leur tour, et le spectre d’une égalisation commence à planer. En fin de première mi-temps, on commence à assister à de petites conversations entre joueurs des deux équipes, par-ci par-là, sur le terrain, en plein match. Puis, doucement mais sûrement, la parodie de match commence. Il est manifeste que les et les autres se sont mis d’accord. L’Allemagne peut se satisfaire de ce but d’avance, et souhaite donc ne pas voir l’Autriche égaliser " sur un malentendu ". Dans l’autre sens, les Autrichiens sentent qu’ils risquent d’être éventuellement battus plus lourdement, ce qui pourrait les éliminer s’ils se retrouvaient in fine, "sur d’autres malentendus", avec un goal-average moins favorable que celui de l’Algérie.

Dès lors, ce score de 1-0 pour l’Allemagne de l’Ouest convenait à tout le monde. Qualification des deux équipes, et tout le monde est content. Les acteurs (c’est le cas de le dire) ont donc tous levé le pied. Plus la moindre offensive, plus la moindre occasion, plus de match ! Les deux équipes jouent gentiment à la "baballe", se font presque des passes entre elles.

Ceci n’a évidemment échappé à personne. Les quelques 41.000 spectateurs du stade manifestent leur colère, scandent "Algeria ! Algeria", hurlent aux joueurs qu’ils peuvent arrêter et s’en aller ! Mais la rencontre va jusqu’au terme, et se solde donc sur ce 1-0. L’Allemagne de l’Ouest finit première du groupe, 4 points (goal-average de 6-3), et se qualifie avec l’Autriche, 4 points (3-1). L’Algérie, 4 points (5-5), est éliminée, victime de ce "Match de la Honte".

Ce ne sera évidemment jamais une consolation pour les Algériens, mais cet événement aura été utile, puisque que c’est suite à cela que la FIFA a introduit, dès la Coupe du Monde 1986 au Mexique, le principe des "quatre meilleurs 3es de poules qualifiés (sur 6)", et surtout celui des "3es matches de poule joués en même temps". Pour empêcher d’éventuelles spéculations et arrangements de matches.

A partir du Mondial français de 1998, où l’on est passé de 24 à 32 participants, le principe des "quatre meilleurs 3es de poules qualifiés" a disparu. Mais celui des "3es matches de poule" se jouant simultanément est toujours là.