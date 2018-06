Alex Teklak : "Si la Tunisie joue à 5 derrière, ce sera intéressant de garder le même système"

Ce mercredi dans Place Diables Rouges sur Vivacité avec David Houdret et Pascal Scimè, Alex Teklak a déjà préfacé la prochaine rencontre des Diables Rouges face à la Tunisie (samedi 14h). Pour notre consultant, les adversaires des diables risquent de débuter le match de manière très défensive, et il ne serait dès lors pas étonnant de retrouver le même dispositif tactique que celui utilisé contre le Panama.

" Avant de parler de notre système de jeu, il faut voir ce que la Tunisie va faire. Contre les anglais, la Tunisie a d’abord évolué dans un système très ouvert à quatre défenseurs. C’était la catastrophe derrière. A mon avis ils ont été trop ambitieux pour débuter ce match et les anglais leur ont fait très mal dans les espaces derrière la défense. L’entraineur à un moment donné est passé à cinq derrière parce qu’il a bien vu qu’il allait prendre une valise s’il continuait comme ça. Alors que va faire la Tunisie maintenant sachant qu’elle va affronter un peu le même style d’adversaire ? Est-ce qu’ils vont jouer à 4, est-ce qu’ils vont jouer à 5 ? Martinez est certainement en train de se poser cette question. Moi je pense qu’ils vont débuter à cinq. Dans ce cadre-là, c’est intéressant de garder ton système. Avec ce système, on peut étirer une défense à cinq si les tâches sont bien accomplies. "

La Tunisie ne doit-elle pas tenter le tout pour le tout pour se qualifier ? " A mon avis cette équipe va spéculer sur le contre et le temps qui va passer dans cette rencontre. Face à l’Angleterre, l’entraineur est d’ailleurs passé à cinq derrière parce qu’il a remarqué que ses joueurs étaient complètement inoffensifs et qu’ils allaient en ramasser. Il a déjà spéculé sur le contre en étant mené 1-0. C’est dire… On verra. J’ai l’impression qu’on va se rapprocher de la composition qui a commencé contre le Panama. "

Pour terminer, il aborde les manquements affichés sur les côtés. " Ces problèmes-là on va les connaitre à 3 ou à 4 derrière… Rappelez-vous du match d’ouverture au Brésil contre l’Algérie. Vertonghen est aux fraises sur le penalty qu’il commet. Et on jouait à quatre derrière. C’est vrai que Vertonghen fait preuve d’une certaine stabilité, mais par contre, sa vitesse de pivotement quand il doit aller chercher des mètres dans son dos est un vrai problème. C’est pas tellement dans son positionnement mais dans la mobilité qu’il a des soucis. Moi je pense que le problème est plus complexe que ce qu’on veut nous faire croire, avec juste Carrasco et Meunier qui ne seraient pas très à l’aise comme latéraux. "