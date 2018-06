Alderweireld : "Je n’ai jamais vu Eden à ce niveau chez les Diables"

Toby Alderweireld s'est affirmé comme un élément incontournable de notre équipe nationale. Après des débuts au back droit, il s'est installé avec bonheur dans l'axe de la défense.

Avec 77 sélections et 9 rencontres dans un grand tournoi, il possède désormais une solide expérience. Depuis le Brésil, Toby a grandi. "Je suis un peu plus adulte. Je sais ce qui m'attend. Je suis un peu plus calme aussi. Ma force, c'est d'être équilibré. J'ai plus confiance en moi aussi. Je suis moins stressé qu'à l'époque. J'ai l'impression que je vais évoluer à un niveau encore supérieur par rapport à il y a quatre ans."



L'impatience commence à naître dans le groupe. "Ce n'est pas la première fois que l'on débute un peu plus tard dans le tournoi (c'était déjà le cas au Brésil). On sera content d'être lundi et de pouvoir commencer".



Les Diables entameront leur Mondial face au Panama, mais beaucoup de supporters ont déjà les yeux tournés vers le choc contre l'Angleterre. "Beaucoup de joueurs du groupe évoluent en Premier League, ce sera un match très spécial. On doit s'arranger pour prendre assez de points dans les deux matches précédents pour aborder ce match avec un bon sentiment".



"Kane un garçon fantastique, un attaquant incroyable"



L'Anversois sera opposé à Harry Kane, son équipier à Tottenham. "Harry est un garçon fantastique. Il travaille pour l'équipe. C'est un attaquant incroyable aussi avec énormément de qualités. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut marquer dans toutes les positions, du droit, du gauche, de la tête. Il est rapide. On le connait bien. Mais il est fort. Ça va être difficile de le museler mais j'ai confiance en notre capacité à le faire."



Les Three Lions ont Kane, les Diables possèdent Hazard. "En équipe nationale, je n’ai jamais vu Eden à ce niveau. Il est très impressionnant, j’espère qu’il saura enchaîner durant quelques semaines encore. Le comparer à un joueur de Tottenham ? C’est difficile de comparer, mais Harry Kane aussi est hors du commun. A sa position, Eden est vraiment un joueur spécial."

L'apport de Vincent Kompany ou Thomas Vermaelen, toujours blessés, serait évidemment un plus pour ce type de match. S'ils ne sont pas là, Alderweireld ne se fait pas de souci. "Dedryck et Laurent ont répondu présent quand ils ont joué. On travaille énormément en équipe et finalement peu importe qui occupera ce rôle. Même si on espère que Thomas et Vincent soient rétablis rapidement. Ils bossent dur pour cela. En attendant, on a les joueurs pour les remplacer." Même en cas d'absence, la tactique ne devrait pas évoluer. "On ne s’entraîne pas à une défense à quatre. Si on venait à choisir cette tactique, nous avons tous l’habitude de jouer comme ça en club donc ce n’est pas un problème je pense."



"Je suis concentré à 100% sur le Mondial"



Le rôle dans Kompany dans le groupe est malgré tout primordial. "Kompany est notre capitaine, notre leader. Sa volonté de se rétablir est très grande. Son enthousiasme au sein du groupe est contagieux. Il faut avoir confiance dans les joueurs qui ont occupé le poste de Kompany durant les trois derniers matches. Les autres leaders du groupe ? Jan, Kevin et moi par exemple. Nos âges et nos expériences nous permettent de mener l’équipe."



L'avenir de Toby Alderweireld, en fin de contrat en juin 2019, est en suspens. "Je suis concentré à 100% sur le Mondial en ce moment, on verra ensuite."