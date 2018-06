"Alderweireld et Vertonghen n'ont pas pris leurs responsabilités" contre le Panama

Lundi soir dans "Place Diables Rouges" sur Vivacité, David Houdret, Pascal Scimè et Alexandre Teklak sont revenus sur la victoire des Diables Rouges face au Panama. Ils ont notamment évoqué le manque d’impulsion donné au jeu de la part de Toby Alderweireld et de Jan Vertonghen.

"On s’est souvent fait la réflexion de voir le ballon dans les pieds de Vertonghen ou d’Alderweireld, et d’avoir beaucoup de mètres à parcourir avant de rencontrer un adversaire direct. Je dis souvent ceci chez les jeunes : si vous n’avez pas un adversaire direct qui vient vous chercher, prenez les mètres qui vous sont offerts par l’adversaire et attendez de voir ce qu’il va se passer. Souvent vous allez avoir un décalage, a expliqué Alex Teklak. Du côté d’Alderweireld, c’était Godoy qui jouait axe gauche et qui devait sortir sur lui. C’est une zone dans laquelle il aurait pu par exemple trouver Mertens entre les lignes si ce joueur-là avait à un moment donné provoqué le décalage. Et c’est ce qui l’aurait fallu faire à mon sens beaucoup plus souvent."

Notre consultant a poursuivi : "Je crois qu’à un moment donné, Alderweireld doit aussi le sentir, surtout qu’ils jouent dans un système à trois. Quand ils avaient le ballon, j’avais le sentiment qu’ils n’osaient pas prendre leurs responsabilités et de vraiment prendre les mètres pour faire sortir un Panaméen de zone. […] Peut-être n’ont-ils pas eu la consigne. Peut-être était-ce la volonté d’assurer et de jouer la passe facile, souvent Alderweireld vers Meunier et Vertonghen vers Carrasco. Mais ils jouaient souvent des passes qui étaient tellement prévisibles par l’adversaire. La possession était stérile effectivement. Vous donniez un ballon vers l’avant qui revenait vers l’arrière immédiatement parce que vous aviez la pression de l’adversaire, soit du côté droit, soit du côté gauche panaméen. Guardiola avait déclaré à propos de Stones qu’il jouait avec courage parce qu’il leur demandait vraiment d’aspirer l’adversaire balle au pied pour ensuite trouver un décalage. Et il faut du cran, il faut du courage et il faut oser quand tu es à 40 mètres. Quand tu as un mec qui arrive en sprint sur toi et qui te met la pression, tu conduis le ballon puis tu dois attendre le décalage et un partenaire qui se met dans un bon espace pour le jouer, il faut vraiment du cran pour le faire et ce n’est pas donné à tout le monde. C’est un petit peu ce qu’on aurait pu attendre aujourd’hui de Vertonghen et d’Alderweireld, plutôt que de se débarrasser facilement du ballon et finalement de ne pas faire progresser le jeu. Je crois que l’impulsion devait être donnée par eux. Ils auraient dû trouver le décalage. Parce que si tu ne trouves pas le décalage et que tu ne fais pas bouger un joueur panaméen de leur bloc, c’est d’autant plus difficile de créer des espaces plus haut. Et c’est pour ça que Meunier et Carrasco ont été dans des situations vraiment très compliquées tout au long de la première mi-temps notamment. "