Akinfeev, le Tsar de la défense russe

Igor Akinfeev, le portier de l’équipe russe de football, a été élu homme contre l'Espagne lors du huitième de finale de la Coupe du monde, dimanche à Moscou. En effet, le gardien a arrêté les tentatives espagnoles de Koke et d’Iago Aspas pour envoyer son pays en quarts de finale de "sa" Coupe du monde contre la Croatie, samedi soir.

Véritable héros de la qualification, le capitaine de la Sbornaïa (surnom de l'Equipe de Russie) a désormais une place à part dans le cœur des supporters russes. Avec plus de 560 matchs avec le CSKA Moscou, Akinfeev disposait déjà de beaucoup de crédit en Russie mais avec cette séance de tirs au but parfaitement maîtrisée, il se rapproche un peu plus de la légende Lev Yachine, seul gardien de l’Histoire à avoir remporté le Ballon d’Or. Pourtant, le gardien du CSKA n’a pas toujours eu la cote sur la scène internationale, comme en témoignent ses grosses bourdes contre la Corée du Sud (1-1) au Mondial 2014 et contre le Mexique (défaite 1-2) à la Coupe des confédérations en 2017.

Le natif de Vidnoïe, dans la banlieue de Moscou, a déjà prouvé sa valeur en faisant partie de la belle aventure de la Sbornaïa à l’Euro 2008 où les coéquipiers d’Andreï Archavine se sont hissés jusqu’en demi-finale (défaite 0-3 contre l’Espagne). Cette épopée a, d’ailleurs, permis à quelques joueurs russes de découvrir de grands championnats européens comme Archavine à Arsenal ou Pavlyoutchenko à Tottenham, par exemple. Ce n’est pas le cas d’Igor Akinfeev qui a, quant à lui, décidé de rester dans le championnat russe qu’il a remporté à six reprises, faisant de lui une figure intouchable du football en Russie.

En ce début de Coupe du monde, Akinfeev a vécu des matches de poule assez contrastés avec une clean sheet contre l’Arabie Saoudite (5-0) et une lourde défaite contre l’Uruguay (0-3). Peu sollicité contre l’Espagne en huitièmes mais héroïque durant les tirs au but - "qu'il espérait" d'ailleurs -, le moscovite estime en toute humilité que "l’homme du match, c’est l’équipe et le public".

Il faut dire que c’est une surprise de voir le pays organisateur réussir à se hisser à ce stade de la compétition, tant les matches amicaux de la Sbornaïa avant le Mondial furent catastrophiques. En effet, sur les quatre rencontres de préparation qu’elle a disputées, la Russie a subi trois défaites (contre le Brésil, la France et l’Autriche) et arraché un partage contre la Turquie.

Toujours aussi fort sur sa ligne et solide dans ses interventions aériennes, le capitaine de la Sbornaïa est le dernier rempart idéal pour que le pays organisateur enchaîne les exploits dans cette Coupe du monde pleine de surprises.