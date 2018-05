Adrien Rabiot refuse d'être réserviste pour le mondial et s'attire les foudres sur Twitter

Adrien Rabiot ne digère pas la décision de Didier Deschamps. La semaine dernière, le sélectionneur français avait tranché : Adrien Rabiot, 23 ans, sera réserviste en équipe de France pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet). En clair, le milieu du Paris SG doit se tenir à disposition de Didier Deschamps si l'un des 23 sélectionnés pour la Coupe du monde déclare forfait.

Une décision surprenante, d'autant plus que Deschamps a choisi Steven N'Zonzi plutôt que Rabiot "Les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout du même niveau qu'avec le PSG. Rabiot était en concurrence avec Pogba, Tolisso et Matuidi et par rapport à une construction de liste, j'ai pris l'option Steven Nzonzi, qui est plus proche du registre de N'Golo Kanté, même s'ils n'ont pas le même gabarit."

La réponse de Rabiot est radicale. Il renonce purement et simplement à sa place de réserviste nous apprend l'Equipe mercredi. Le joueur a annoncé la nouvelle par courrier à la Fédération Française de Football (FFF). Il a également envoyé un mail à Didier Deschamps précise une source proche du dossier à l'AFP. Il y indique prendre acte de son statut de suppléant. Mais dans ces conditions, il ne pourra pas suivre le programme d’entretien physique envoyé en début de semaine aux onze suppléants.



L'Equipe indique que le joueur du Paris SG "aurait décidé d'agir seul sans forcément tenir compte des recommandations de ses proches". Adrien Rabiot compte six sélections avec l'Equipe de France dont quatre comme titulaire.

Une décision qui aura probablement des conséquences pour la suite de sa carrière internationale. Et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Sur Twitter, les réactions n'épargnent pas le joueur.