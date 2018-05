Adnan Januzaj : "Je suis un joueur qui peut faire la différence"

Il est sans aucun doute la surprise de la sélection de 28 Diables dévoilée le 21 mai dernier par Roberto Martinez. Le coach fédéral est clairement sous le charme d’Adnan Januzaj, auteur d’une fin de saison épatante en Liga avec la Real Sociedad.

Il n’avait pourtant été repris qu’une seule fois par le coach espagnol chez les Diables. C’était en novembre dernier à l’occasion des amicaux face au Mexique et au Japon. Deux rencontres qu’il a suivies depuis le banc. A la question de savoir s'il a été surpris de figurer dans la pré-liste pour le Mondial, il répond : "Oui et non car j'ai quand même fait une grosse saison en Espagne, dans un championnat important au monde. J'ai terminé assez fort la saison. Je dois toujours rester professionnel. Je dois toujours travailler à 100%."

Et de préciser : "Je ne sais pas si je serai dans les 23. C'est à moi de travailler à l'entraînement et de montrer mes qualités. C'est pour cela que je suis ici, pour mes qualités footballistiques et mentales aussi. Je me sens bien et au plus haut niveau. Je me sens bien physiquement et mentalement."

Adnan Januzaj se sent prêt à rendre service à bien des positions dans le dispositif de Roberto Martinez : "Quel que soit le poste où le coach me demandera d'évoluer, je ferai le maximum. Je suis un joueur polyvalent. Je peux jouer à gauche, à droite ou en 10. J'ai même joué une saison en 9. Je sais jouer un peu partout devant."

Constitue-t-il donc une solution en cas de pépin avec Yannick Carrasco sur le flanc gauche ? "J'ai joué 2 ou 3 matches cette saison à gauche. Moi, je suis prêt à jouer n'importe où".

Et d'ajouter : "A la Real Sociedad, je jouais principalement à droite dans un rôle libre. Je suis parti là-bas pour me montrer et répondre ainsi à tous ceux qui m'avaient critiqué. C'est ma mentalité. Je sais que je suis un joueur qui peut faire la différence. Cela a été le cas cette année."

Enfin, lorsqu'on lui demande s'il est stressé à l'idée de savoir que le 4 juin prochain pas moins de 5 joueurs vont quitter le groupe, Januzaj est plutôt philosophe : "Un stress ? pas vraiment. On n'en parle pas. On est des joueurs professionnels et il faut garder les pieds sur terre quoi qu'il arrive".



Si Adnan Januzaj, cet OVNI du football belge, figure dans la liste des 23, il aura la particularité d’avoir pris part à deux phases finales de Coupe du Monde sans avoir disputé le moindre match de qualification !