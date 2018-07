"À Moscou, tout le monde veut un maillot des Diables!"

Depuis l’élimination de l’Argentine, du Portugal et de l’Espagne, la popularité des Diables rouges ne cesse de croître en Russie… A tel point qu’il est difficile de trouver un maillot de la Belgique aujourd’hui à Moscou.

À Moscou, le belge est tendance ! À tel point que trouver un maillot de la sélection est presque devenu mission impossible. Dans cette enseigne officielle de l’équipementier aux trois bandes proche de la Place rouge, il ne reste que 2 maillots pour enfants. Le maillot de la Belgique est très demandé à Moscou, explique Paul le responsable de rayon. On en vend énormément. Tout le monde veut en avoir un. Par contre, il n’y a pas un joueur plus populaire qu’un autre…

Le Belge est à la mode et la qualification pour les quarts de finale devrait accentuer la tendance.

Mais le maillot noir, jaune, rouge n’est pas encore le plus recherché des 32 participants. Jusqu’à présent le maillot le plus vendu est le 10 de Messi devant Iniesta et Chicharito. Trois joueurs qui ont déjà fait leur valise. Mais depuis la victoire contre l’Espagne le plus vendu est le maillot russe ! Avec Akinfeev qui a détrôné le chouchou du public Dzyuba, nous détaille Nika du service des impressions!

Akinfeev superstar ! À tel point que certains supporters font imprimer son nom sur des maillots de joueurs de champs car le stock des maillots de gardiens a fondu comme neige au soleil.

À noter encore que les touristes chinois raffolent du maillot de… Diego Maradona.