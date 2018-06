A la découverte du football au Panama, futur adversaire des Diables au Mondial

Le 18 juin prochain, on aura tous le regard tourné vers Sotchi pour le premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde en Russie. La Belgique affrontera le Panama, un des petits poucets de la compétition… Une équipe, un pays, qui fera ses premiers pas dans ce tournoi planétaire et qu’on voulait connaitre davantage. On vous emmène en Amérique centrale à la découverte du Panama du foot.

Il faut bien l’avouer, de la République de Panama, on ne connaissait pas grand-chose. C’est un petit pays de 4 millions d’habitants d’Amerique centrale limitrophe du Costa Rica et de la Colombie. On a déjà entendu parler de son gigantesque canal, un projet fou, point de passage entre l’océan Atlantique et Pacifique, chaque année plus de 14000 bateaux l’empruntent. Il y a bien aussi les Panama Papers, qui évoquent la fuite de plus de 10 millions de documents confidentiels traitant de sociétés off shore qui nous rappelle que le pays est un paradis fiscal. Et puis depuis quelques mois, le Panama attire les regards du monde entier pour son football.

11 octobre 2017, pour la première fois de son histoire le Panama s'est qualifié pour une coupe du monde.

Direction Medcom, une chaîne radio-télé dans le centre de Panama City. Depuis ce moment historique, depuis sa victoire contre le voisin du Costa Rica, la Maréa Roja, comme on l’appelle fait la fierté de tout un peuple. Le foot est partout, à moins de 100 jours de la coupe du monde, on ne parle que de la seleccion. Le ballon rond gagne en popularité comme l’explique David Samudio Garai le chef des sports de Medcom : "Le foot, ce n’est pas le sport numéro 1 au Panama. Ici c’est le baseball, on a une grande tradition avec beaucoup de joueurs qui ont évolués aux USA. On a aussi la boxe avec par exemple Roberto Uran, 6 fois champion du monde. Le football est un sport qui a grandi petit à petit sur ces 20 dernières années, il s’est fait une place à côté des autres sports et depuis quelques années les gens se sont intéressés à l’équipe nationale, quand la sélection joue, tout le monde va au stade, fait la fête, l’apothéose étant cette qualification pour la coupe du monde."

Une qualification inattendue. D’abord mené par le Costa Rica dans le match décisif, le Panama égalise sur une erreur d’arbitrage, le but égalisateur est accordé alors que jamais le ballon n’a franchi la ligne. La suite, c’est un but du solide défenseur Roman Torres en fin de rencontre, le tout conjugué avec la défaite improbable des Etats-Unis en Trinidad et Tobago vous donne un moment inoubliable.

"J’étais sur le terrain après le match avec le Président du Panama. Au pays cela n’a toujours été qu’un rêve, le jour où le Panama se qualifierait pour une Coupe du Monde, ce serait une grande fête alors je me suis demandé si ça méritait un jour de congé national ? J’ai posé la question au Président, est-ce qu’on va avoir un jour de congé pour célébrer cet événement ? D’abord il me dit qu’il faut faire la fête mais qu’il faut aussi travailler. Mais plus tard, via les réseaux sociaux, on apprenait que le Président Varela donnait un jour de congé pour célébrer la qualification du Panama à la Coupe du Monde", explique Edgardo Vidal qui est le journaliste qui suit l’équipe du Panama.

Pour la Fédération, l’exploit est une aubaine. Ce coup de projecteur sur le foot va permettre au sport de se professionnaliser davantage, une nécessité pour Eduardo Vaccaro, le sécrétaire général de la Fédération : "On est une jeune Fédération en pleine transformation. Notre plus grand défi c’est de passer d’une petite Fédération à une Fédération professionnelle".

Se professionnaliser, à commencer par les infrastructures. A quelques mètres de là, sur le seul terrain d’entrainement de la Fédé, les U20 partagent la pelouse avec les filles pas vraiment idéal pour Jorge Dely Valdez, le frère de julio ancien joueur du PSG et Directeur technique de la jeune équipe : "Ici on n’a pas une seule équipe de division qui a son propre stade, tous les stades appartiennent au gouvernement et en terme d’infrastructures dans les stades, il nous manque beaucoup de choses. La plupart des internationaux évoluent à l’étranger, aujourd’hui plus de 20 joueurs jouent hors du Panama. Notre championnat n’est pas attractif, il y a très peu de personnes qui se rendent au stade."

Confirmation avec Valentin Pimentel, un des rares internationaux à défendre les couleurs d’un club dans son championnat national. On le rencontre à l’Estadio Rommel Fernandez, l’enceinte qui accueille les matches de l’équipe du Panama. "C’est compliqué parce qu’ici au Panama, c’est différent d’un point de vue économique. On ne peut pas comparer avec les autres pays qui ont des championnats intéressants. La majorité des joueurs de notre compétition ne sont pas vraiment des professionnels, il y a beaucoup de joueurs au niveau national qui jouent mais qui doivent avoir un boulot sur le côté", confie-t-il.

A quoi ressemble un match de première division au Panama, pour le savoir on suit Valentin dans son club de Plaza Amador. Ce samedi là, Pimentel et ses équipiers jouent au Maracana et affrontent San Francisco pour une rencontre de première moitié de tableau. Ce soir là 250 personnes seulement assistent à la rencontre. Un autre élément explique le peu d’engouement du public pour la compétition nationale, c’est la répartition des formations de D1 à travers le pays.

"Je crois aussi que la manière dont sont répartis les clubs n’aide pas le championnat. La majorité des équipes de D1 se trouvent ici à Panama City, dans le centre du pays. Je pense que c’est un autre facteur qui explique que le football ne s’étend pas au niveau national", note Valentin Pimentel.

Tout ça n’empêche pas la magie du football d’opérer. Tout ça n’empêche pas les quelques supporters de vivre pleinement la rencontre. Depuis la qualification le regard du public a aussi changé par rapport aux membres de l’équipe nationale.

"Je suis très heureux et fier de faire partie de cette sélection qui a marqué l’histoire de notre pays et de représenter mes couleurs. Nous les joueurs on a beaucoup travaillé pour en arriver là et je pense que l’affection des Panaméens est une récompense. Le public nous considère comme des héros et nous voit comme un exemple pour les jeunes et le sport", confirme Pimentel.

Ce soir là, Plaza Amador s’inclinera 1-2. Comme après chaque match, quelque soit le résultat l’équipe se réunit pour remercier Dieu. Jouer à l’étranger, rallier l’Europe, c’est le prochain objectif de Pimentel, le rêve de beaucoup de de Panaméens.

On vous emmène dans le quartier d’el Chorillo, c’est ici qu’ a grandi Ricardo Avila. Un jeune de 20 ans recruté par La Gantoise depuis quelques mois, il joue en équipe réserve. Le choc des cultures, le mal du pays. La transition n’a pas été facile pour le jeune panaméen. "La première fois qu’il est revenu ici, il m’a dit " tante " je n’y retourne plus…", raconte Rosa Avila, la tante de Ricardo.

Toute la famille rêve de le voir maintenant devenir une star du ballon rond. "Depuis tout petit il s’est toujours vu jouer au foot. Aujourd’hui grâce à Dieu, Ricardo est en Belgique et je lui ai dit que ce serait une opportunité de faire partie de la sélection et de participer à la Coupe du Monde" avoue Carlo Avila, cousin de Ricardo.

Avila, Pimentel, les gars pour qui le foot est vecteur de réussite, ce sont des exemples pour les gamins du quartier. Ici la vie n’est pas toujours facile comme l’explique Franklin Quintero, coordinateur du mondial del barrio, un tournoi qui chaque année rassemble plus de 10000 jeunes : "C’est un quartier difficile, depuis l’invasion américaine de 1989 il y a beaucoup d’armes, de drogue. Il a aussi des gens bien, beaucoup de jeunes, des responsables communautaires, qui travaillent avec les gamins et le football. On leur propose un espace pour que les enfants ne tombent pas dans la drogue ou dans des gangs. On leur propose de faire du sport mais c’est lié à leur scolarité. Les enfants étudient et font du sport, c’est une condition pour venir jouer au foot ici il faut bien travailler à l’école."

Eduquer les jeunes, éradiquer la violence, voilà un autre défi de la fédération. L’année dernière Amilcar Henriquez, un international a été assassiné, abattu froidement devant chez lui à Colon, une ville à 70 kms de Panama City, lui aussi vivait dans un quartier difficile. "Ça s’est passé à quelques mètres de la maison, le gamin jouait dehors et 5 minutes après qu’Amilcar soit sorti, ils l’ont tué. Encore aujourd’hui on ne sait pas pourquoi ils l’ont tué. Ca fait bientôt un an et on ne sait rien de rien. L’équipe nationale, c’était tout pour lui, c’était un de ses rêves… Il voulait représenter son pays et jouer à l’étranger.", révèle Gixiani de Henriquez, veuve d'Amilcar Henriquez.

Le foot, c’est la vie disait Gianni Infantino le Président de la FIFA, le foot, l’équipe nationale, c’est en tous cas un rêve pour ces centaines de gamins qui foulent chaque jour les terrains de quartier, Isaac est l’un d’un d’entre eux. "J’ai 11 ans, je m’appelle Isaac. Pourquoi je suis ici ? C’est parce que j’aime beaucoup le foot et je veux être un bon footballeur quand je serai grand. Je veux faire comme Messi, Hazard, parce qu’ils sont professionnels, je veux faire ça aussi quand je serai grand, je veux voyager", déclare-t-il.

Violence, infrastructures, professionnalisation, les défis du Panama du foot seront nombreux dans les prochaines années. Cette qualification de la Marea Roja pour la coupe du monde est une aubaine qui devrait permettre d’accélérer le mouvement.

Le 18 juin prochain, au moment d’affronter la Belgique, c’est tout un pays qui^, fier, aura les yeux rivés sur Sotchi. C’est tout le Panama qui fera la fête !