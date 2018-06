49 joueurs nés en France, Courtois joueur le plus grand... les chiffres insolites du Mondial russe

J-9 avant le début de la Coupe du monde et le match d'ouverture opposant la Russie, pays hôte à l'Arabie Saoudite. Les fans trépignent d'impatience pour l'une des compétitions sportives la plus suivie à travers le monde. Les listes des 23 divulguées à la FIFA, on peut à présent analyser et comparer les équipes et leurs effectifs. Qui est le plus grand joueur? Le plus vieux? Le plus jeune? Quel club est le mieux représenté? Quel pays compte le plus de joueurs nés à l'étranger? Découvrez les chiffres insolites de ce mondial en Russie, certains concernent nos Diables Rouges.

La Belgique, 4ème pays le plus expérimenté Equipe Total de caps Moyenne de caps par joueur Mexique 1426 62 Panama 1411 61 Costa Rica 1171 50 Belgique 1054 45 Japon 1004 44 La Belgique est le quatrième pays le plus expérimenté en termes de caps sur les 32 pays présents au Mondial avec notamment le recordman du pays, Jan Vertonghen et ses 100 caps. Le pays comptant le plus de caps est le Mexique alors que le moins expérimenté est la Tunisie, futur adversaire des Diables, avec une moyenne de 20 caps par joueur (462 caps au total). Les pays dont les joueurs sont les plus expérimentés en équipe nationale

Infogram

La Premier League et City les mieux représentés À l'image de la Belgique, dont près de la moitié des joueurs évoluent en Premier League, de nombreux pays ont sélectionné une bonne partie de joueurs évoluant dans ce championnat. Un total de 106 joueurs de Premier League disputeront la Coupe du monde, pour 78 joueurs de Liga, 62 de Bundesliga et 58 de Serie A. Au sein des clubs, c'est Manchester City qui est le mieux représenté avec 16 joueurs dont nos deux Belges (De Bruyne et Kompany) devant le Real Madrid (15), le FC Barcelone (13), le Paris Saint-Germain (12) et Tottenham (12).

Infogram

Sur les 23 Marocains seuls 6 sont nés dans le pays Derrière le Maroc et ses 17 joueurs nés en dehors du territoire marocain, on trouve la Tunisie avec 9 joueurs nés en France pour 14 dans le pays. Le Sénégal suit avec 14 joueurs nés au Sénégal, 8 en France et un en Espagne. Le Portugal compte également une équipe hétéroclite avec 16 natifs de Lusitanie, 3 de la France, 1 de l'Angola, 1 du Brésil, 1 du Cap Vert et un d'Allemagne. Au total, ce sont 49 joueurs qui sont nés sur le sol français qui disputeront cette Coupe du monde, il s'agit du territoire le mieux représenté. Les joueurs marocains nés à l'étranger

Infogram

35 cm entre le plus grand et le plus petit joueur: Courtois en tête Le football n'est certainement pas une affaire de taille, mais nous avons un Belge en tête du classement des joueurs les plus grands selon les chiffres officiels, qui diffèrent parfois de ce que l'on trouve sur des sites d'information participatifs. Avec son mètre 99, Thibaut Courtois est à égalité avec Jannik Vestergaard, joueur Danois. Ils ont tous deux 35 centimètres de différence avec le plus petit joueur de la compétition Yahya Al-Sheri (Arabie Saoudite) et 33 avec Mbark Boussoufa (Maroc). Du plus grand joueur au plus petit

Infogram

Aucun joueur mineur, un doyen de 45 ans 49 joueurs nés en France, Courtois joueur le plus grand... les chiffres insolites du Mondial russe - © GABRIEL BOUYS - AFP 26 ans sépareront le joueur le plus âgé du mondial du plus jeune. Essam El Hadary, l'Égyptien pourrait être le papa de Daniel Arzani et Kylian Mbappé, tous deux âgés de 19 ans et plus jeunes joueurs de ce mondial. Le cas d'El Hadary est cependant un peu exceptionnel, le deuxième joueur le plus âgé ayant 6 ans de moins que lui, il s'agit de Rafael Marquez pour le Mexique (39 ans). Cette Coupe du monde sera la septième à ne compter aucun mineur après les éditions de 1934, 1954, 1966, 1970, 1986, 1990. Cela faisait donc 28 ans que cela n'était plus arrivé.

Sept joueurs ont la possibilité d'inscrire un but le jour de leur anniversaire Mohamed Salah fait partie d'entre eux même s'il est peu probable qu'il soit déjà remis pour son anniversaire et le match face à l'Uruguay le 15 juin. Kevin de Bruyne aura également cette opportunité le 28 juin face à l'Angleterre le jour de ses 27 ans. Entre temps, Ighalo, Wallace, Hosseini, Nordfelt et Bentancur auront également la chance de voir leur pays jouer le jour de leur anniversaire et donc de peut-être s'offrir un joli cadeau. Le dernier joueur à y être parvenu en coupe du monde est Patrick Vieira contre le Togo en 2006.