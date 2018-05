184 buts pour six joueurs, l'Argentine impressionne offensivement

Les sélections pour le Mondial en Russie sont dévoilées les unes après les autres depuis le début de la semaine. Parmi toutes ces listes, l'Argentine de Jorge Sampaoli possède certainement sur papier la force offensive la plus impressionnante.



Si on compile les buts inscrits cette saison par Lionel Messi (49), Gonzalo Higuaín (27), Paulo Dybala (26), Mauro Icardi (29), Sergio Agüero (31) et Angel Di Maria (22), on arrive à un total hallucinant de 184 buts. Plus fort encore, ils ont tous dépassé la barre des vingt réalisations.



Pour composer sa liste des 23, Sampaoli devra faire des choix et n’emmènera peut-être pas tous ces joueurs à la Coupe du Monde. La ligne d'attaque argentine aura de toute façon fière allure.



On rappellera quand même l'Albiceleste a connu les pires difficultés pour décrocher sa place en Russie. Elle a dû attendre la dernière journée pour se qualifier grâce à un triplé de Lionel Messi face à l'Equateur.



Mais si l'ancien sélectionneur du Chili trouve la bonne formule, l'Islande, la Croatie, et le Nigéria, ses adversaires dans le Groupe D, peuvent trembler.