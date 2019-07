Suivez la finale de la CAN, Sénégal-Algérie, en direct (LIVE commenté 21h)

L'Algérie et le Sénégal ont fait respecter leur rang de favoris en se qualifiant pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football après leur victoire devant respectivement le Nigeria 2-1 et la Tunisie 1-0 a.p., dimanche.

Si les Fennecs de Djamel Belmadi ont arraché leur ticket dans le temps additionnel grâce à un but tout en puissance de leur capitaine Riyad Mahrez, le Sénégal a dû aller en prolongation pour faire plier une défense bien organisée de la Tunisie. Et ce grâce à un but contre son camp du Tunisien Dylan Bronn.

Dans la seconde demi-finale, l'ouverture du score pour l'Algérie a aussi été l'oeuvre d'un adversaire, le Nigérian William Ekong, qui a trompé son propre gardien.

La finale, vendredi 19 juillet, s'annonce donc très disputée entre des Algériens attendant depuis près de 30 ans un nouveau titre, et des Sénégalais absents de l'affrontement final depuis 17 ans.