Le Nigeria se fait peur mais émerge contre l'Afrique du Sud en 1/4

Le Nigeria est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations mercredi au Caire, en Égypte, grâce à son succès 2-1 contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la compétition. Les Super Eagles affronteront le vainqueur de Côte d'Ivoire - Algérie (jeudi 18h) dans le dernier carré.

Au bout d'une première demi-heure sans sursaut, Simon Chukwueze a débloqué le marquoir en faveur du Nigeria sur une frappe en deux temps après une passe en retrait d'Alex Iwobi (27e).

L'Afrique du Sud a fait le dos rond en fin de période et l'a échappé belle à la reprise avec une frappe sur la barre d'Oghenekaro Etebo (50e).

Les Bafana Bafana sont revenus dans le coup à vingt minutes du terme quelque peu chanceusement. Un coup franc de Percy Tau (Union St-Gilloise) a rebondi sur le dos d'Odion Ighalo et a permis à Bongani Zungu de propulser le ballon au fond des filets pour égaliser (71e).

Malgré une fin de match brouillonne, le Nigeria est parvenu à s'en tirer grâce à William Troost-Ekong, buteur sur un corner botté par l'ancien gantois Moses Simon.

L'autre ancien Gantois, Samuel Kalu, est resté sur le banc tout comme Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht) et Victor Osimhen (Charleroi). Wilfried Ndidi (ex-Genk) a quant à lui joué toute la rencontre.

Le Nigeria n'avait plus accédé aux demi-finales de la CAN depuis 2013, année où il avait remporté le trophée. En 2015 et 2017, les Super Eagles ne s'étaient pas qualifiés pour la phase finale.