Zulte Waregem se renforce avec le Géorgien Luka Zarandia (ex-Genk)

Zulte Waregem a transféré le Géorgien Luka Zarandia en provenance du club polonais Arka Gdynia. Le Essevee a annoncé la nouvelle mardi sur son site internet.

Zarandia, 23 ans, passé brièvement par le KRC Genk, a signé un contrat de trois ans, assorti d'une saison supplémentaire en option, au Gaverbeek.

"Je suis particulièrement concentré et motivé pour réussir à Zulte Waregem", a déclaré l'ailier gauche, actif entre 2014 et 2016 au KRC Genk sans jamais avoir fait partie de l'équipe première. "J'ai hâte de faire mieux que par le passé. Avec l'expérience que j'ai acquise en première division polonaise, je veux désormais me montrer dans ce club."

Le Géorgien rejoindra le noyau de Francky Dury samedi. "Je dois encore régler quelques soucis personnels et dire au revoir à mes coéquipiers de Gdynia avec qui j'ai remporté deux supercoupes et une coupe. C'est positif que je puisse effectuer la majeure partie de la préparation avec mon nouveau club. Le complexe d'entraînement est fantastique, Sandy Walsh est également une vieille connaissance et la discussion avec l'entraîneur fut enrichissante. Je sais parfaitement ce que Francky Dury attend de moi."