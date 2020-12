Zulte Waregem se donne de l'air et inflige à l'Antwerp une quatrième défaite consécutive

Zulte Waregem s'est donné un peu d'air dans le bas de tableau grâce à sa victoire 0-1 sur la pelouse de l'Antwerp, ce mercredi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League.

Grâce à cette victoire, le Essevee rejoint le Cercle de Bruges, battu 3-4 par Charleroi mardi soir, et Waasland-Beveren à la treizième place du classement avec 18 points. L'Antwerp, qui avait déjà subi la loi du Club de Bruges (0-2) ce wee-kend, en est à présent à quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues et voit le Top 4 tout doucement s'éloigner... Les hommes d'Ivan Leko pointent à quatre longueurs d'OHL et d'Anderlecht, qui se partagent la quatrième place avec 29 points.

Alors que l'Antwerp avait dominé le début de la rencontre de la tête et des épaules et était passé tout près de l'ouverture du score via Dieumerci Mbokani ou encore Koji Miyoshi, c'est Zulte Waregem qui a pris les devants grâce à Gianni Bruno, après un bon centre d'Olivier Deschacht et une remise de la tête de Jelle Vossen (36').

Le Great Old a pensé arracher l'égalisation à la 73ème minute de jeu via Abdoulaye Seck, mais le Sénégalais s'est aidé du bras avant de propulser le ballon au fond d'un but qui avait été déserté par Louis Bostyn, qui s'était loupé sur sa sortie aérienne.