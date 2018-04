Zulte-Waregem renverse Mouscron en une minute et deux coups de tête

Zulte-Waregem poursuit son solide parcours dans le groupe A des play-offs 2. Le Essevee, qui enregistre sa cinquième victoire en six journées, a cette fois pris le meilleur sur Mouscron (2-1).



Selim Amallah a ouvert le score à la demi-heure (29'). Mais tout s'est effondré en deux minutes pour l'Excel. Hamdi Harbaoui (65'), auteur de son 10e but dans ces PO, puis Peter Olayinka (66') ont permis aux hommes de Francky Dury de s'imposer et de faire un pas de plus vers la finale des PO2. Les deux attaquants ont marqué de la tête.



Au classement, le Essevee s'envole avec 16 unités. Mouscron est 4e avec 7 points.