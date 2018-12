Charleroi se déplace ce dimanche soir à Zulte Waregem dans le cadre du match de clôture de la 20ème journée de Pro League. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct but par but.

Les temps forts

13e minute : Benavente trouve la barre transversale suite à un centre de Henen. Première grosse tentative dans cette partie.

16e minute - BUT : Bongonda déborde encore sur son flanc gauche et sert Harbaoui. Le buteur tunisien s'offre une Madjer et ouvre le score (1-0).

37e minute - BUT : En renard des surfaces et à la limite du hors-jeu, Harbaoui surgit sur un coup franc de Faik et plante son doublé en cette soirée, le onzième but de sa saison (2-0).

42e minute - BUT : Benavente réduit l'écart sur une phase initiée par Henen (2-1).

50e minute - BUT : Sous le déluge, le calvaire carolo reprend. Bongonda touche le poteau et Demir plante le troisième but de ses couleurs dans la foulée (3-1).