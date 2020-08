Zulte Waregem bat facilement Waasland-Beveren (4-1) et abandonne la lanterne rouge

Zulte Waregem a débloqué son compteur 2020-2021 grâce à sa large victoire contre Waasland-Beveren (4-1) ce samedi dans le cadre de la troisième journée de Pro League.

L’ancien Diable Rouge Jelle Vossen a inscrit le premier but de la rencontre à la demi-heure de jeu d’une jolie frappe du pied droit après un bon service de Gianni Bruno, qui a attendu que l’ancien Brugeois se libère de son marquage (28' 1-0).

Dès le retour des vestiaires, Zulte Waregem a enfoncé le clou : Alessandro Albanese, fraîchement monté au jeu, a accroché fautivement le virevoltant Daniel Opare dans le grand rectangle. Gianni Bruno a pris ses responsabilités et doublé la mise sur penalty (48' 2-0).

Pas inquiétés par un adversaire qui avait pourtant fait douter le Standard il y a quelques jours, les hommes de Francky Dury ont à nouveau trouvé la faille dans la défense waeslandienne à l’heure de jeu : isolé par Saido Berahino, Omar Govea a enchaîné les crochets avant de planter le troisième but de l’après-midi (62' 3-0).

Waasland-Beveren a toutefois réagi en fin de rencontre : Alessandro Albanese a délivré son troisième assist en autant de matches et permis à Daan Heymans, complètement seul, de tromper Eike Bansen à bout portant et d’inscrire son… troisième but de la saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur actuel de la compétition (76' 3-1).

Dans les arrêts de jeu du match, Gianni Bruno a donné au score son allure définitive et inscrit, à distance, son second but de l’après-midi (95' 4-1).

Ce joli succès permet au Essevee d’abandonner la lanterne rouge après deux défaites consécutives et de rejoindre son adversaire dans le ventre mou du classement avec un bilan de 3/9.