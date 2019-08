Zulte Waregem attire deux nouveaux éléments au sein de son équipe

Zulte Waregem a présenté jeudi deux nouveaux joueurs qui porteront désormais les couleurs flandriennes : Abdoulaye Sissako et Gideon Mensah. Le milieu défensif Sissako, 21 ans, a signé un contrat de trois ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Il arrive en provenance de Châteauroux, club de deuxième division française. Mensah, 21 ans également, est un ailier gauche. Il est prêté jusqu’en fin de saison par le RB Salzbourg.

En ce qui concerne Sissako, qui s’est déjà entraîné à deux reprises avec Zulte, il s’agit de la première aventure hors de France. "Cela va être des moments très excitants pour moi", a débuté le nouveau transfuge sur le site internet du Essevee. "Découvrir une nouvelle compétition sera le plus grand défi. Le club, ses dirigeants et mes coéquipiers m’ont directement donné un bon sentiment. Ma qualité principale est de récupérer le ballon. Je suis un box-to-box moderne."

De son côté, Mensah a quitté à l’été 2016 son pays natal le Ghana pour tenter l’aventure en Autriche. Au cours de ces dernières années, il a joué pour le FC Liefering et Sturm Graz. Le RB Salzbourg a ensuite attiré le joueur cet été avant de le prêter immédiatement pour un an à Zulte Waregem. "Je suis heureux d’être ici", a réagi le Ghanéen. "Cette compétition est supérieure à celle d’Autriche et attire de nombreux jeunes talentueux. A cet âge, je dois surtout jouer pour me développer. Il y avait d’autres options, mais ce club m’a donné le meilleur sentiment." Que peut-on attendre prochainement de l’international ghanéen ? "Je suis rapide sur le ballon, explosif et j’aime profiter des contre-attaques", a conclu Mensah.