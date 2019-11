Anderlecht se déplace à Zulte Waregem ce vendredi dans le cadre de la 15ème journée de Pro League. Invaincus depuis plus d’un mois et demi, les Bruxellois vont tenter d’entretenir leur spirale positive sur la pelouse d’un solide candidat aux play-offs I. Suivez la rencontre en direct audio et commenté dès 20h30 !

> Zulte Waregem – Anderlecht en direct audio

Après deux partages consécutifs, les hommes de Franky Vercauteren ont repris leur marche en avant dimanche dernier face au Cercle de Bruges (2-1).

L'ancien Petit Prince du Parc, qui ne prendra pas de risques avec ses blessés avant la trêve internationale (Vincent Kompany, Adrien Trebel…), devrait donc faire confiance à l’équipe qui lui a donné satisfaction ces dernières semaines.

Le nouvel entraîneur du RSCA, qui a expliqué en conférence de presse jeudi qu’il ne considérait pas cette rencontre face à un membre actuel du Top 6 comme un match plus important qu’un autre dans la course aux play-offs I. "Les petites équipes, ça n’existe pas, on l’a encore vu avec Eupen il n’y a pas longtemps. On n’a jamais un calendrier "facile", cela ne coule jamais de source, a souligné Franky Vercauteren. Sauf peut-être pour Bruges, qui est peut-être un peu au-dessus du lot actuellement. Il faut toujours respecter l’adversaire."