Zinho Vanheusden, "un problème" pour le Standard ?

Face à Eupen, dans le cadre de la 16ème journée de championnat, Michel Preud’homme a aligné une paire centrale inédite en défense. Le jeune espoir belge Zinho Vanheusden (19 ans) a été associé à Milos Kosanovic. Le Standard s’est imposé 3-0 et s’est montré intraitable derrière.

Prêté par l’Inter Milan, Vanheusden brille à chaque fois qu’il est aligné.

"Je suis agréablement surpris par Zinho, a avoué Khalilou Fadiga sur le plateau de La Tribune. C’est un jeune joueur qui a énormément de qualité, très posé techniquement et très fin dans ses passes. Il est d’une intelligence dans son jeu et dans son positionnement… On a jute envie de lui dire "Reste au Standard" mais voilà, il est prêté par l’Inter et c’est là que se situe le problème Vanheusden."

Zinho Vanheusden n’est, en effet, pas le premier choix depuis le début de la saison. Christian Luyindama est le titulaire à cette position.

"Vanheusden, c’est un problème pour le Standard. Quand tu as un joueur comme cela qui est meilleur que celui qui est censé jouer mais qu’il s’agit d’un prêt, ce n’est pas évident. Si tu le fais jouer, tu le fais briller et à l’inverse tu as un joueur que tu as envie de vendre que tu mets sur le banc, c’est difficile de le montrer aux autres équipes. Tu vas difficilement convaincre les éventuels acquéreurs d’acheter un joueur qui est sur le banc", a analysé Fadiga.

Et Philippe Albert d’embrayer : "Vanheusden, c’est classe car s’adapter aussi vite à un partenaire avec lequel il n’avait jamais joué et effectué le match qu’il a produit, c’est impressionnant".

"Je ne me rappelle pas un défenseur belge m’ayant fait une telle impression depuis Vincent Kompany. Il a absolument tout. En plus de toutes les qualités déjà énoncées, il a de l’élégance et il va faire une grande carrière, je le pense et je l’espère", a conclu Stephan Streker.

En juin prochain, Zinho Vanheusden devrait participer à l’Euro Espoirs qui se tiendra en … Italie. Il a été l’un des éléments clés dans la qualification de la formation coachée par Johan Walem.