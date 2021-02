Zinho Vanheusden : "La mentalité est de retour au Standard, tout le monde se donne à fond"

Blessé début novembre, Zinho Vanheusden, capitaine du Standard, a vu le navire liégeois sombrer à distance et impuissant.



"Quand j’étais là, tout allait vraiment bien. On était premier ou deuxième. On s’était qualifié pour l’Europe après trois matches difficiles. Et avec le coach ça allait très bien", explique-t-il.

Il s’est évidemment tenu informé. "Mes équipiers sont mes amis, mes frères, j’ai parlé avec eux. Quand c’était difficile, j’ai essayé de les encourager. Il y avait un manque de confiance quand il n’arrivait pas à gagner".



La spirale négative a coûté sa place à Philippe Montanier. "Pour moi le coach Montanier était un très bon coach. Je l’aimais bien. Maintenant, il y a Mbaye. Il fait du très bon boulot. C’est quelqu’un qui connaît le vestiaire, qui a une très grande personnalité. Et ça marche. Je sais comment il travaille. Il est dur, correct, bien avec les joueurs."



L’arrivée de Leye a relancé les "Rouches", Zinho continue de suivre son équipe avec attention. "Klauss est un très bon achat. C’est un très bon attaquant, j’aimerais jouer contre lui à l’entraînement. Je vois que la mentalité est de retour. Tout le monde se donne à fond. La chance est un peu revenue. Je n’ai pas vécu les dernières semaines mais je pense, je suis sûr, que le groupe était encore derrière lui".



Le nouveau T1 a évidemment pris contact avec son capitaine. "Quand Leye est devenu coach, il m’a appelé. On a parlé longuement. On se fait confiance. C’est un gars qui connaît le foot, le vestiaire et avec une très grande personnalité. C’est un gars respectueux"