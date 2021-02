Zinho Vanheusden : "Je ne pense pas à l’Euro, je pense à mon genou"

Gravement touché au genou le 1er novembre, Zinho Vanheusden vient de passer le cap de la moitié de sa revalidation. Il devrait prochainement recommencer à courir, nouvelle étape importante dans son retour au haut niveau. Calme et tourné vers l’avenir, il veut revenir mais sans précipiter les choses. "Je vais bien, je suis un garçon positif même s’il y a des jours plus difficiles. La pression, le terrain et les supporters me manquent. Tout ce qui est en lien avec le foot", explique-t-il à Anvers où il travaille chez Lieven Maessschalk.

"Je sais que je travaille dur et que je vais revenir plus fort"

Théoriquement, il faut attendre trois mois et demi, quatre mois avant de recourir et six mois avant de rejouer. Cela nous amène au 1er mai, en plein milieu des play-offs. Zinho vit au jour le jour et ne veut pas fixer pas de date pour un retour. "Ça dépend de mon genou. Il faudra voir s’il gonfle ou pas quand je reprends la course."



"Je ne suis pas inquiet. Je sais que je travaille dur et que je vais revenir plus fort. J’ai le temps de travailler d’autres aspects, d’autres muscles. Ce qui est impossible quand il y a un match tous les trois jours".

Zen comme Zinho

L’image et surtout le cri du capitaine du Standard le jour de sa blessure restent bien ancrés dans les mémoires. "J’avais très mal. Dès la première seconde, je savais ce que j’avais. Il y avait aussi de la peur parce que j’ai déjà eu deux fois cette blessure. Je sais que c’est difficile et long. Je ne pouvais pas y croire. Je faisais une bonne saison, l’équipe était bien. Ce sont des choses qui arrivent et on doit les surpasser".



"Au début, il y a beaucoup de messages, beaucoup d’appels. C’est après que ça commence. Les premières semaines tu as très mal, c’est vraiment difficile. Et puis six mois, c’est long. Mais je l’ai déjà vécu, c’est un avantage."



Ses trois blessures sonnent comme autant de coups de frein dans sa carrière. "J’ai 21 ans, j’ai déjà perdu 18 mois. Mais c’est comme ça et je ne peux rien y faire. Ça ne me décourage pas. J’aime le foot et je veux aller le plus haut possible. Je ne suis pas inquiet. Je vais avoir deux genoux forts et je serai prêt pour ce qui arrive".

"La fatigue joue un très grand rôle dans les blessures"

"Quand je me suis blessé, j’avais joué 17 matches en deux mois et demi. Je ne dis pas que c’est à cause de ça. Peut-être que je dois me calmer. Mais c’est sûr que la fatigue joue un très grand rôle dans les blessures".



Comme il le dit lui-même "c’est toujours le mauvais moment" pour se blesser. Son genou a lâché à une période où tout semblait lui sourire. Il avait fêté sa première titularisation chez les Diables quelques semaines plus tôt.



"Roberto Martinez m’a appelé, comme après chaque blessure. C’est un homme très sympa. Il m’a dit que j’allais revenir, que je ne devais pas me décourager, que j’étais fort. La porte reste ouverte. Je dois aller sur le terrain et bien jouer. L’Euro ? "Je n’y pense pas. Je pense à mon genou et à revenir fit à 100% et à ne plus avoir mal. On verra ce que le terrain dit parce que c’est là qu’est la vérité".



S’il se sent bien au Standard, Vanheusden n’oublie pas l’autre club qui a marqué sa jeune carrière : l’Inter Milan. "L’objectif d’y retourner. C’est un très grand club. Il m’a fait grandir. Entre 15 et 18 ans, j’ai vécu beaucoup là-bas. J’ai appris beaucoup en tant que défenseur". Il pourrait y retrouver Romelu Lukaku. "Il est heureux là-bas, il va m’attendre".

