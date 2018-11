Zetterberg : "Mon but n'est pas de devenir T1, je suis là pour aider"

Pär Zetterberg est de retour à Anderlecht. L'ancien chouchou du Parc Astrid renforcera le staff de Hein Vanhaezebrouck à partir du 1er janvier. Il sera au contact de l'équipe première avec une attention particulière pour les jeunes. Il aimerait devenir un "nouveau Jean Dockx"



La direction a profité de la venue du Suédois lors de l'hommage rendu à Olivier Deschacht début novembre pour nouer les premiers contacts. "Ils m'ont demandé si j'étais intéressé de travailler pour le Sporting, j'ai répondu que j'étais ouvert à tout. Quelques jours plus tard, Michael (Verschueren, ndlr) m'a téléphoné. On s'est rencontré. Il m'a montré son projet. C'était un projet très intéressant dans lequel je pouvais me retrouver. Mes enfants sont grands et j'avais vraiment envie de retravailler dans le foot. Je ne pouvais pas refuser la proposition. Le Sporting est mon club. J'ai passé la moitié de ma vie ici".



Les contours de sa nouvelle fonction ont été esquissés avec la direction. "Je ne suis pas un gars qui sait rester derrière un bureau. Il faut que je bouge et sur le terrain je pourrais être très proche des joueurs. On a trouvé le rôle qui je crois peux apporter le plus au club. Mon rôle sera d'être avec l'équipe première. J'ai un contrat à durée indéterminée avec le club. Mon but n'est pas de devenir T1. Je suis là pour aider."



Jean Dockx, ancien joueur et figure marquante d'Anderlecht, est le modèle dont il veut s'inspirer. "C'est le genre de personne qui manque ici au Sporting. Je n'aurai pas le même rôle parce que le football a changé. Il n'était pas vraiment un assistant. Il était beaucoup plus que ça. J'aimerais être ce type de personne pour le Sporting".



Mister Z aura aussi son mot à dire en matière de transferts. Avec plusieurs autres personnes, il donnera notamment son avis sur les profils des joueurs à recruter.