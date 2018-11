Zetterberg: "Essayer de transmettre à nouveau l'ADN d'Anderlecht"

À 48 ans, Pär Zetterberg fait son retour à Anderlecht, plus comme joueur mais bien comme membre du staff anderlechtois. L'ancien international suédois, toujours très apprécié du côté du Parc Astrid, assistera l'entraîneur principal Hein Vanhaezebrouck lors des matches et entraînements des Mauves.

"Revenir à la maison, dans ce club, c'est génial", a réagi Zetterberg en conférence de presse ce vendredi. "J'ai été tenté par le projet mis en place par le club. C'est un nouveau rôle pour moi et j'ai beaucoup à apprendre. Je serai à l'écoute et tenterai d'aider au maximum."

Encore flou sur son rôle exact au sein du staff, l'ancien capitaine du Sporting compte surtout faire levier sur son expérience et sa connaissance du club pour qui il a disputé 375 rencontres en 10 ans.

"Le club a beaucoup changé ces derniers temps. On dit que l'ADN du club est un peu parti et c'est une chose que je veux apporter à nouveau. Je veux essayer de transmettre à nouveau cet ADN dans le club. Mon rôle sera surtout d'aider les joueurs et de leur montrer ce que cela signifie d'être un joueur du Sporting. C'est un club spécial. Il ne faut pas uniquement gagner les matches mais aussi le faire avec la manière. Cela fait partie de la mentalité à avoir. Il faut aussi être conscient du respect à montrer envers les autres, les supporters en premier lieu."

"Mon idée de football est proche de celle de Vanhaezebrouck", a également ajouté Zetterberg qui espère apporter son grain de sel à la cause anderlechtoise. "Mon but de ne pas devenir T1. Je préfère rester un peu en arrière mais j'espère quand même influencer le coach sur certains points."