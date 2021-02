Zakaria Bakkali (déjà) blessé à la cuisse à l'entraînement avec le Beerschot

Zakaria Bakkali devra encore patienter avant de faire ses débuts au Beerschot. L’ailier s’est blessé à la cuisse après un violent coup contre le poteau d’un but à l’entraînement. Les Anversois, qui ont accueilli en prêt avec option d’achat Bakkali en provenance d’Anderlecht, l’ont annoncé mercredi.

"Pas de chance pour Zakkaria Bakkali. L’attaquant s’est heurté à un poteau lors d’un entraînement", a écrit le Beerschot. "Il souffre d’une grosse contusion et d’ecchymoses à la cuisse. Un nouveau scanner est prévu à la fin de la semaine prochaine."

Brute pech voor Zakaria Bakkali. De aanvaller schoof door tijdens training en botste hard tegen de doelpaal.



Bakkali liep een ernstige kneuzing en een bloeduitstorting op aan het dijbeen. Eind volgende week volgt een nieuwe scan.

Bakkali, 25 ans et deux apparitions avec les Diables Rouges, espère se relancer au Kiel après un passage mitigé au RSCA.

Bakkali, arrivé à Anderlecht en juillet 2018, s’était révélé très jeune au PSV en 2013. Le Belgo-marocain a été appelé dans la foulée, à 17 ans et 8 mois à peine, en sélection chez les Diables Rouges par Marc Wilmots. Mais il n’a jamais confirmé par la suite. Après son transfert à l’été 2015 à Valence, qui l’a prêté deux saisons plus tard à La Corogne, le temps d’une campagne, il n’a plus joué qu’épisodiquement.



