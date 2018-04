Yves Vanderhaeghe: "Tout le monde a vu qu'il n'y avait pas penalty"

Yves Vanderhaeghe s'est présenté devant le micro de Proximus après la défaite sur le fil de son équipe, La Gantoise, contre le Standard (1-0) ce samedi soir dans le cadre de la 3ème journée des Play offs 1. Les Gantois n'ont concédé qu'un but, sur penalty. Un penalty imaginaire pour l’entraîneur des Buffalos. "Tout le monde a vu qu'il n'y avait pas penalty" déclare Yves Vanderhaeghe. "Mais ce n'est pas nous qui décidons. On constate que c'est de nouveau une décision erronée."

"Je ne veux pas dire que cette défaite est imméritée car le Standard méritait de gagner" concède honnêtement l'ex-Diable Rouge. "Ils étaient beaucoup plus frais. Ils ont montré de l'envie. Ils ont gagné beaucoup plus de duels. Ils ont montré qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais perdre avec un penalty inexistant, cela fait mal. On avait l'occasion, en jouant mal, de repartir avec un point. On a gagné nos deux premiers matchs des play offs 1. On va se battre jusqu'au bout."