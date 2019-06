Yves Vanderhaeghe doit verser 5.000 euros à la Pro League

Courtrai - Charleroi : le résumé - Finale des Play-offs 2 - 22/05/2019 Les Carolos ont gagné la finale des Play-offs 2 sur la pelouse de Courtrai et peuvent toujours croire à l’Europe (1-2). Et les Zèbres, rapidement menés, le doivent au talent de Victor Osimhen. En plus d’être décisif, le Nigérian a inscrit deux très jolis buts.