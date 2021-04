Yari Veschaeren délivre Anderlecht qui se qualifie pour les play-offs 1

Résumé de la rencontre :

Il a fallu attendre plus de 20 minutes pour que la rencontre s’anime. Hormis une carte jaune pour un tacle appuyé à la 6e de Mykhaïlytchenko, il n’y a rien à se mettre sous la dent.

Mais Anderlecht décide de mettre la 2e et commence à se montrer dangereux. Ashimeru (21e) et Murillo (23e) alerte la défense de Saint-Trond sans toutefois réussir à débloquer le marquoir.

Les Canaris sont prévenus, Anderlecht ne vient pas pour un point. Et alors que Saint-Trond pense mériter un penalty à la 31e, l’arbitre ne bronche pas. Pire même, Anderlecht joue vite et Yari Verschaeren va se procurer la plus belle occasion de cette première période. Mais l’attaquant se loupe totalement dans son face-à-face avec Steppe et envoie son tir à côté.

Il ne faudra pas regretter toutes ces occasions manquées pour les hommes de Vincent Kompany sous peine d’en prendre un. Car Saint-Trond va se procurer une belle occasion à la 41, mais Cacace voit sa frappe tendue du gauche passer à côté.

La seconde période recommence fort pour Anderlecht qui se montre, mais qui encore une fois n’arrive pas à concrétiser (53e Nmecha qui surgit au premier poteau mais sa déviation du droit est contrée, 56

56 et 59e, Sambi Lokonga, Murillo à la 66e qui tir au-dessus du but et Amuzu à la 74e).

Les Mauves poussent, mais Saint-Trond résiste bien. Mais finalement, la délivrance viendra des pieds de Yari Verschaeren, sur une bonne récupération de Cullen monté au jeu, Nmecha adresse un centre repris en un temps par Yari. C’est 0-1 et c’est mérité tant Anderlecht s’est procuré des occasions.

Le score ne va plus changer. Anderlecht empoche la victoire mais surtout valide sa qualification pour les PO1.