Yari Verschaeren victime d'une fracture du péroné?

Anderlecht - Genk : le résumé - Pro League - J16 - 11/12/2020 Anderlecht s’est imposé 1-0 face à un Genk apathique ce vendredi en ouverture de la 16e journée de Pro League. Après une première période marquée par une nette domination anderlechtoise ainsi que par les sorties sur blessure de Yari Verschaeren et de Carlos Cuesta, c’est Anderlecht qui a ouvert méritoirement le score via Lukas Nmecha sur pénalty (59e). Les Mauves auraient pu inscrire plus de buts mais les attaquants ont péché à la finition. Suffisant pour s’imposer face aux Limbourgeois qui ne sont jamais réellement entrés dans la partie. Au classement, Anderlecht remonte provisoirement à la quatrième place du championnat et se retrouve désormais à 5 points du leader Genk.