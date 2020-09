Yari Verschaeren se rappelle à nos bons souvenirs après 11 mois sans but

Verschaeren : "Depuis ma blessure, j’ai beaucoup travaillé et ça paye" - Pro League - journée... Anderlecht s’est imposé 2-4 à Waasland-Beveren et obtient sa première victoire à l’extérieur de la saison. En plus de la victoire, Vincent Kompany pourra aussi être satisfait de la prestation de Yari Verschaeren. Titulaire au coup d’envoi, le lutin mauve en a aussi profité pour inscrire le 0-3. Ce but va faire énormément de bien à Verschaeren, lui qui n’avait plus marqué depuis le 31 octobre 2019, soit près d’un an sans trouver le chemin des filets. Un peu dans le creux en ce début de saison, Yari va pouvoir enfin lancer sa saison. "C’était un peu difficile, mais j’ai continué à travailler. Contre le Cercle, j’ai eu quelques minutes et aujourd’hui, je suis titulaire, c’est bien pour moi. Depuis ma blessure, j’ai beaucoup travaillé et ça paye", a déclaré Verschaeren à notre micro. Et le joueur d’ajouter sur son but et les bienfaits du rassemblement avec les Diables : "Oui, j’ai eu beaucoup de confiance avec les Diables, le coach m’a donné quelques minutes. Je suis content aussi de marquer pour l’équipe car on le mérite." Avec cette victoire, Anderlecht se classe 3e au général.