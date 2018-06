Yannick Ferrera sera le nouveau coach de Waasland-Beveren

Depuis plusieurs semaines, Waasland-Beveren était à la recherche d'un nouvel entraîneur. Le club waesladien a finalement jeté son dévolu sur Yannick Ferrera.

L'information est dévoilée par plusieurs médias flamands. L'ex-coach de Charleroi, de Saint-Trond, du Standard et de Malines sera officiellement présenté ce vendredi.

Ce n'est pas la première fois que Yannick Ferrrera est cité à Waasland-Beveren. Il remplacera donc Sven Vermant qui a été limogé après la lourde et humiliante défaite 8-0 à Zulte Waregem en PO II.

Yannick Ferrera aura la lourde tâche de reconstruire une équipe complète. Les "Jaune et Bleu" ont déjà enregistré pas moins de 9 arrivées (Lamine Ndao, Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita, Alexis Gamboa, Oscar Threlkeld, Aleksandar Vukovic, Karlo Lulic et Daan Heymans). Davy Roef a, lui, vu son prêt être prolongé d'une saison supplémentaire.

Rayon départs, on notera ceux de Isaac Kiese Thelin (retour à Anderlecht), Ryan Mmae (retour au Standard), Rudy Camacho (Impact Montréal), Erdin Demir (Zulte Waregem) ou encore Olivier Myny (OHL). Merveille Goblet, Jonathan Buatu et Laurent Jans devraient, eux aussi, quitter le Freethiel. En janvier dernier, les waeslandiens avaient déjà perdu Ryota Morioka (Anderlecht) et Ibrahima Seck (Genk). La situation de Victorien Angban, qui appartient à Chelsea, n'est pas encore réglée. Les dirigeants waeslandiens ont montré leur souhait de le garder mais cela risque de coincer financièrement.