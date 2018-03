Yannick Ferrera : "Plus jamais T2… sauf d'un coach de niveau mondial à l'étranger"

Au menu du tour d’Europe de Ferrera : suivi de matches et analyses d’entraînements. Notamment à… la Masia, l’académie de Barcelone. "Je n’ai pas eu accès à l’équipe première, où c’est fermé de chez fermé. Je n’ai pas croisé Lionel Messi, mais j’ai quand même vu Ousmane Dembélé et Lucas Digne. J’ai suivi des entraînements des U18. Ce qui m’a frappé, c’est l’attitude des entraîneurs et les consignes données. C’est beaucoup plus positif que chez nous. Ici en Belgique, on peste sur un jeune quand il rate sa passe ou garde trop longtemps le ballon. À Barcelone, on encourage les initiatives… même après un raté. Et on demande aux jeunes de réfléchir sur leur jeu : on ne fait jamais un geste pour rien, un dribble et une passe sont toujours orientées vers une intention."

Les voyages forment la jeunesse… mais pas que : la connaissance et l’expérience aussi. "Je suis allé à Barcelone, à Séville, à Bologne; Liverpool est prévu aussi. J’espère aussi avoir des entrées dans les clubs londoniens", explique Yannick Ferrera. "Depuis 6 ans que je suis coach professionnel, j’ai noué beaucoup de contacts, notamment avec des agents. Mon agence de management me place des rendez-vous. J’ai du temps pour l’instant : cela me permet de rencontrer plein de gens."

Et l’occasion faisant le larron, voici le calepin à questions. "À des coaches de ce niveau, j’ai envie de demander comment ils gèrent au niveau humain des joueurs touchant de tels salaires. Et si un jour je croise Pep Guardiola, je lui demanderai comment il en est arrivé à opter pour un football de possession, plutôt qu’un jeu où on laisse le ballon à l’adversaire. Ce qui l’a amené à préférer un jeu d’action plutôt que de réaction..."

A Bologne, Yannick Ferrera a échangé avec le coach Roberto Donadoni. À Liverpool, c’était l’intention avec Jürgen Klopp. "Une discussion avec les adjoints est parfois tout aussi intéressante. À l’étranger, les coaches sont très ouverts à partager leurs connaissances, c’est un vrai échange. En Belgique, on est beaucoup plus méfiant : même moi, j’ai tendance à garder pour moi mes méthodes et mes acquis."

Après, il faut re-contextualiser les infos collectées. Car Barça ne rime pas avec panacée. "Le problème de ces joueurs, c’est qu’ils sont formatés pour un football qui n’est pratiqué que par… deux équipes au monde : Barcelone et Manchester City. Donc si vous ne percez pas dans ces équipes, vous avez un problème car vous n’êtes pas forcément adapté pour un foot différent. Par exemple, c’est connu qu’à Barcelone, on ne demande pas aux jeunes ailiers de défendre. Donc un produit de la Masia aura des soucis dans le football belge…"

Yannick Ferrera - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Et après ce tour d’Europe, Ferrera ne sera plus tout à fait Ferrera. "Ces expériences vont me changer : pour mon prochain projet, je serai moins impatient. Avant de signer quelque part, je me renseignerai davantage sur le cadre de travail. À Malines, je pestais souvent sur une pelouse qui n’était pas tondue ou arrosée avant l’entraînement. Cela me semble normal, mais les clubs ne sont pas toujours structurés pour. À l’avenir, je prendrai plus de pincettes avec les gens en place."

Mais son tour lui aura donné de l’appétit pour ses prochains projets. Avis aux dirigeants intéressés. "Grand ou petit club, je n’ai pas de religion : tout dépend du projet. Je préfère un projet intéressant dans un petit club… à un pur projet d’image dans un grand club. Mais une chose est sûre : en Belgique, je ne veux plus être… que T1. Être T2, je ne l’accepterai que pour apprendre au contact d’un coach… de niveau mondial à l’étranger. Bosser un an dans l’ombre d’un Klopp, Simeone ou Sarri serait un rêve pour moi... Même si on sait tous les deux que cela ne se produira sans doute jamais : ces coaches travaillent toujours avec leur staff perso…"