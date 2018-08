Yannick Ferrera : "Le match nul est peut-être logique au niveau de l'intensité"

Yannick Ferrera a retrouvé Michel Preud'homme ce vendredi soir pour le match de Waasland-Beveren face au Standard (0-0). Il a bien failli lui jouer un mauvais tour, ses joueurs ont été tout proches de surprendre les Rouches en deuxième mi-temps. Mais un point contre le Standard, c'est toujours un bon point.

Yannick Ferrera se montre satisfait de la seconde période livrée par ses joueurs : "On s'est réveillé après la pause, on a enfin cru en nous, on a mis un peu plus de qualité dans notre jeu offensif. On a fait 45 minutes avec beaucoup d’intensité, beaucoup de cœur. C'est très important pour la suite".

Le coach belge de 37 ans a eu quelques mots sur ses adversaires, soulignant leur bonne prestation : "Il faut rester honnête tant en première qu'en deuxième mi-temps, le Standard a eu des possibilités aussi. Le match nul est peut-être logique au niveau de l'intensité, une mi-temps pour les uns, une mi-temps pour les autres".