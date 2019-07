Xian Emmers prêté par l'Inter Milan à Waasland-Beveren

Xian Emmers, 19 ans, est prêté pour une saison, avec option d'achat, par l'Inter Milan à Waasland-Beveren, a annoncé jeudi le club de Jupiler Pro League.

"Xian Emmers est considéré comme l'un des plus grands talents belges depuis de nombreuses années", a expliqué le club sur son site. "Xian était très recherché sur le marché des transferts. L'Inter voulait le laisser mûrir pendant un an. Des (gros)clubs nationaux et internationaux étaient intéressés, mais Emmers a choisi Waasland-Beveren. Le projet de Waasland-Beveren lui a parlé le plus, une nouvelle preuve de la viction sportive du club."

Le milieu de terrain, qui a intégré toutes les équipes nationales de jeunes, a commencé à jouer au KFC Hamond avant de rejoindre Genk. Le fils de l'ancien Diable Rouge Marc Emmers a quitté le Limbourg en 2015 pour l'Inter Milan, où il évolué en U17 et U19. La saison passée, il a été prêté à la Cremonese, en D2 italienne.

Emmers s'entraînera pour la première fois au Freethiel vendredi.

Plus tôt dans la journée, Waasland-Beveren avait annoncé le départ de Nana Ampomah à Düsseldorf.