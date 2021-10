Xavier Mercier après le partage d'OHL au Standard : "À 2-0, le Standard pensait qu'il avait... Une frappe en lucarne à une vingtaine de mètres du but. Xavier Mercier a amorcé la remontée d'Oud-Heverlee Louvain à la 90e+6 pour finalement permettre aux siens d'accrocher un partage inespéré 2-2 à Sclessin face au Standard. Le capitaine d'OHL savoure évidemment mais ne peut pas s'empêcher de souligner un certain laxisme des Liégeois en fin de match. "À 2-0, le Standard pensait qu'il avait déjà gagné", a réagi Mercier au micro d'Eleven Sports. "Mais nous, on est une équipe qui ne lâche jamais rien et on l'a prouvé ce soir. Il faudra compter sur nous jusqu'à la fin de tous les matches. C'est l'état d'esprit qu'on a toujours", a-t-il ajouté. Et de conclure. "Ce point récolté, c'est évidemment un point de gagner vu l'évolution du score. Mais on était venu ici pour gagner. Malheureusement, on a fait deux erreurs sur les buts liégeois et on les a payées cash."