William Bianda prêté par l'AS Rome à Zulte Waregem

William Bianda jouera la saison prochaine sous les couleurs de Zulte Waregem. Le défenseur central français de 20 ans est prêté par l'AS Rome à l'équipe de D1A jusqu'au terme du prochain exercice.

Formé à Lens où il a fait ses débuts avec les professionnels à l'âge de 17 ans, Bianda a rejoint Rome à l'été 2018. Depuis lors, il n'a joué que pour les espoirs de l'équipe italienne.

"Je suis très fier de pouvoir jouer pour le Essevee cette saison", a déclaré Bianda, cité sur le site du club. "Je suis encore jeune et j'espère donc franchir une nouvelle étape dans mon développement."

"William est un joueur intelligent et physique, doté d'un très bon jeu de position", a assuré Eddy Cordier, CEO du club. "Il est ambitieux et constitue, avec sa technique et sa qualité de passe, une vraie plus-value."

Dimanche, l'équipe de Francky Dury accueillera le Racing Genk à l'occasion de la première journée de la nouvelle saison de Jupiler Pro League.