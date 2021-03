28 ans et toutes ses dents : successeur d’Hernan Losada au Beerschot à la mi-janvier, Will Still est le plus jeune coach de toutes les D1 d’Europe. Il évoque Slaven Bilic, le jeu défensif, Rafael Holzhauser, les joueurs qui dorment à la vidéo, Vincent Kompany, les ravages du coronavirus, Yannick Ferrera et la défense de l’Atletico Madrid. Mais aussi Eden Hazard, les datas physiques, Dimitri Payet, son célèbre speech au Lierse, Lukas Nmecha, les pigeons du Kiel et Wavre-Limal. Et forcément… Will Smith. Will Still passe " Sur Le Gril ".

Will Still sur le gril : "J'adore susciter l'animosité…" - Sur le gril d'Erik Libois - 19/03/2021 28 ans et toutes ses dents : successeur d’Hernan Losada au Beerschot à la mi-janvier, Will Still est le plus jeune coach de toutes les D1 d’Europe. Il évoque Slaven Bilic, le jeu défensif, Rafael Holzhauser, les joueurs qui dorment à la vidéo, Vincent Kompany, les ravages du coronavirus, Yannick Ferrera et la défense de l’Atletico Madrid. Mais aussi Eden Hazard, les datas physiques, Dimitri Payet, son célèbre speech au Lierse, Lukas Nmecha, les pigeons du Kiel et Wavre-Limal. Et forcément… Will Smith. Will Still passe " Sur Le Gril

Sa crête rousse jugée tout en haut d’un solide physique de médian accrocheur (il jouait toujours en P2 à Wavre-Limal jusqu’à l’arrêt des championnats pour cause de pandémie), il nous accueille dans les bureaux d’un Kiel qui sonne creux, télétravail oblige. Et quelques heures avant le report officiel du match face à Charleroi, décisif pour une place en play-offs. " On ne s’en rend pas compte, car le foot pro a continué à jouer, mais cette crise sanitaire a bouleversé toutes les composantes de nos performances " commence Will Still. " Les huis clos désavantagent les équipes comme Bruges et le Standard, qui ont l’habitude de compter sur leur public pour peser sur l’arbitre et l’adversaire. À Waasland, on n’aurait sûrement pas gagné en présence du public… en tout cas le match aurait été différent (NDLA : le Beerschot s’est imposé avec un maximum de réussite). On sous-estime aussi l’impact de la pandémie sur la condition physique : j’ai eu la Covid pendant les Fêtes de fin d’année… et 3 mois après, je ressens encore les effets quand je vais courir ! Toutes les équipes ont connu des montagnes russes : c’est impossible d’avoir de la constance, avec des effectifs qui changent tout le temps et des joueurs qui n’ont pas le même niveau physique. On vit vraiment une saison bizarre : tout le monde peut battre tout le monde, et même moi je suis incapable de dire si on finira dans le Top 4, le Top 8… ou plus bas. Notre vraie place au niveau potentiel ? Entre la 5e place… et la 13e! (Il éclate de rire) Je peux vous dire que je me projette sur les 10 prochains matches… mais en pratique, c’est impossible car si un de mes joueurs tombe demain dans l’escalier, tous mes plans filent à l’eau ! Donc je ne regarde que le prochain match. Match par match ! " (clin d’œil) " Le plus jeune coach d’Europe ? Lâchez-moi avec ça… " Révélation du premier tour, longtemps meilleure attaque et meilleure défense de D1B, le Beerschot a donné sa chance à l’ex-adjoint de Losada, quand ce dernier a répondu aux sirènes américaines. " J’aurais pu accompagner Hernan à Washington, j’avais une offre concrète, mais je voulais prendre ma chance ici : j’ai foncé en suivant mon instinct. Comme T1, mes journées sont forcément plus intenses, mais je n’ai pas plus de stress qu’avant : cela reste du foot, ma passion depuis toujours. La pression, c’est juste le monde extérieur qui la met, mais je ne m’en soucie pas. C’est ce qu’on voit sur le terrain, le contenu d’un match et ce que montrent les joueurs qui parle le mieux de moi : ce n’est pas mon jeune âge ou le fait que je n’ai pas de parcours de joueur de haut niveau. Que ce soit au Standard, à Saint-Trond ou ici au Beerschot, jamais un joueur ne m’a dit ‘T’es qui, toi ?’ Au contraire, mon jeune âge me donne une plus grande proximité avec les joueurs car nous avons les mêmes codes : ils comprennent que je suis là pour les aider… tant que mon message n’est pas vide évidemment. (clin d’œil) Je ne contrôle pas mon âge, donc je ne me prends pas la tête avec ça. Mais j’en ai marre qu’on me parle de ça tout le temps : lâchez-moi avec ça ! " (rire)

Will Still : "J’adore générer l’animosité…" - © YORICK JANSENS - BELGA " Copier la défense de l’Atletico… " Issu d’une famille mixte belgo-britannique (" Si la Belgique et l’Angleterre sont en finale de l’Euro, je supporterai la Belgique si je me trouve en Angleterre… et inversement si je suis en Belgique, j’adore charrier mes potes et susciter l’animosité "), avec deux autres frères investis dans la vidéo-analyse de foot, Will Still a décroché ses diplômes de coach aux Îles… et génère déjà une réputation naissante de coach défensif. " Ça me fait sourire cette image de coach qui ne veut pas attaquer, car on a gardé la même hauteur de bloc qu’avec Losada. Seulement, il fallait s’organiser pour prendre moins de goals. En début de saison, tous nos tirs rentraient : le premier corner était quasi un corner direct dans le but ! Mais quand on a commencé à marquer moins, nos problèmes défensifs sont devenus fatals... On bosse pour stabiliser notre jeu défensif mais ça prend du temps. Avec le départ de Tissoudali et la baisse de forme d’Holzhauser, une patte gauche extraordinaire… mais pas le plus grand des travailleurs (sic), on est donc passé d’un jeu basé sur des individualités à un module plus collectif. Mais quand on est monté de D1B et au premier tour, j’étais là aussi : je n’ai rien d’un entraîneur qui bétonne ! Après, c’est vrai que je m’inspire de tout ce que je vois : j’ai adoré la défense ‘man to man’, quasiment du 6-3-1, de l’Atletico Madrid au match aller contre Chelsea, et j’essaie de copier ça ici. Mais avec tout le respect que je leur dois, je n’ai pas les mêmes joueurs, hein ! (clin d’œil) Mais en adaptant le message, on obtient des choses semblables… toutes proportions gardées. " " En Belgique, on te dit de copier les livres " Ça cause donc foot chez les Still : son frère Edward (ex-Saint-Trond, Bruges et Antwerp) a aussi suivi Ivan Leko en Chine. " Ed s’amuse bien là-bas : ils ont des infrastructures de fou… et le salaire est sympa aussi ! (rire) Mais on s’engueule souvent quand on parle de foot : lui est très méticuleux et se passionne pour les datas et les lignes de courses, moi je laisse plus de place à la magie et à la beauté du foot. Chez moi, on dit ‘Football is not an exact science’ et il faut pouvoir lâcher prise : l’arbitre, la météo, on ne peut pas tout contrôler ! Je ne suis pas du genre à tout planifier, à stresser ou à voir le mal partout. Je m’adapte : je ne sais pas ce que je vais manger ce soir ! (sic) Je tiens compte des datas physiques pour gérer les changements en cours de match par exemple, mais le foot n’est pas de la robotique : c’est d’abord de l’émotionnel, de la tactique et de l’humain. Même s’il n’y a rien de plus jouissif que de réussir en match ce qu’on a préparé en semaine à l’entraînement. Après, c’est vrai que souvent, j’ai envie de monter sur la pelouse et avoir un impact… mais je ne peux pas ! " (rire)

Edward Stiil avec Ivan Leko à Bruges - © BRUNO FAHY - BELGA " Kompany va devenir un grand coach " On lui demande de nommer les trois joueurs (un par ligne) dont il rêve pour son Beerschot… s’il pouvait librement piocher en D1A : Still cite Lukas Nmecha (" un profil d’attaquant complet… mais j’aime aussi Gueye d’Ostende "), Faris Haroun (" pour sa personnalité et son volume de jeu ") et Brandon Mechele (" un très, très, très bon défenseur… "). Et lors de son affrontement avec Anderlecht, Vincent Kompany lui avait aussi dit qu’il avait toutes les qualités pour devenir " un grand coach " (sic). " Evidemment, ça fait très plaisir venant d’un entraîneur comme lui… Car je suis certain qu’il va réussir comme coach. Ses idées sont super intéressantes : il est critiqué mais il dépend de son matériel joueur. L’erreur des gens, c’est qu’ils croient que Kompany veut copier Pep Guardiola, alors qu’il fait son chemin avec ses armes. En Belgique, on le laisse pas assez de place aux idées nouvelles, même si les choses bougent enfin. Aux cours d’entraîneur ici, on te dit de faire comme dans les livres qu’on te donne : si tu fais différemment, on te freine. On a plein de gens compétents en Belgique, mais ça pourrait… ça devrait même évoluer plus vite ! En Angleterre, j’ai suivi un Bachelor en foot à Preston, en Angleterre : là-bas, on te laisse tenter tes propres idées, quitte à faire des erreurs… mais au moins, tu apprends. Comme coach, tu dois garder ta personnalité : quand on était plus jeunes, on allait voir West Ham, notre club de cœur. C’était l’équipe de Slaven Bilic, avec Dimitri Payet à l’attaque : Bilic est un mec fascinant, il est grand et charismatique… mais c’est aussi un fou furieux. Mais un coach doit aussi avoir un grain de folie ! " " Mon speech au Lierse ? C’était efficace… " À l’époque, son speech avait fait le buzz à la télé flamande : entraîneur-intérimaire au Lierse, Will Still avait harangué ses joueurs à la théorie d’avant-match, utilisant notamment un vocabulaire ordurier. " Ce n’était pas les mots adéquats, je le reconnais et je m’en excuse encore aujourd’hui. Mais ces images n’auraient jamais dû sortir du vestiaire… Car on ne va pas se mentir, il faut parfois ce genre de discours de motivation pour réveiller un vestiaire. En gros, le message c’était : ‘Soit on se bouge, soit on meurt !’ Le club était exsangue financièrement, on était dernier au classement et il fallait provoquer quelque chose : ce soir-là, on a gagné... et on a enchaîné six autres victoires ! Je ne suis pas fier de mes mots ce jour-là, ni de l’image que ça m’a donné… mais c’était nécessaire ! Le foot, après le talent, c’est autant du mental que de la tactique ! Il faut adapter son discours selon les joueurs et les circonstances… et je mentirais si je disais que tous les joueurs sont toujours très focus sur la tactique et la vidéo… "

Avec Yannick Ferrera au Standard - © NICOLAS LAMBERT - BELGA Les bons-essence de Yannick Celui qui postula jadis comme assistant de Yannick Ferrera en D2 à Saint-Trond a fait du chemin. Sans oublier, forcément, d’où il vient. " Je devais faire un stage pour mon diplôme anglais, et j’ai obtenu un entretien avec Yannick. Saint-Trond reste mon club de cœur : j’y ai joué jeune et on était abonné aux matches avec mes frères. Yannick m’a ouvert les portes du professionnalisme, et je lui voue une gratitude à vie. Le club n’avait pas de budget pour moi : pendant 7 mois, je n’étais pas payé, j’ai travaillé illégalement ! (rire) Yannick m’a dit de le faire pour lui… et pour moi, pour mon avenir : il me payait mes frais d’essence… et aussi des repas ! C’est devenu un ami : il n’a rien à voir avec cette image d’arrogant que certains lui ont tressée. C’est aussi un grand superstitieux : avant le match toujours mêmes les pâtes de sa maman… et tant qu’on gagnait, le même slip ! Losada est aussi comme ça : après chaque victoire, je devais donner le même entraînement avant chaque match. Hernan voulait tout contrôler… jusqu’aux pigeons sur le toit du stade ! " " De Bruyne, il vient d’ailleurs " Challenge confié également à… Roberto Martinez en vue de l’Euro : vu l’actualité des blessures, les Diables doivent se préparer à aller cherche la Coupe… sans Axel Witsel et Eden Hazard. " Qui va manquer le plus ? J’aurais tendance à dire Witsel pour l’équilibre et la stabilité qu’il apporte à l’Equipe Nationale. Mais Eden offre évidemment sa créativité et son volume de jeu. Mais pour moi, les trois incontournables sont Romelu Lukaku et sa machine à buts, Youri Tielemans dont la progression est phénoménale, et bien sûr Kevin De Bruyne… qui vient d’une autre planète. Son but du gauche encore cette semaine en Champions League, il vient d’ailleurs ! Et donc je pense que gagner l’Euro reste possible, car c’est justement son imprévisibilité qui donne au foot sa beauté. Tout le monde parle de la France… mais j’attends une très bonne Angleterre ! Et dans le passé, la Grèce et le Portugal ont aussi gagné : un jeu défensif propre et efficace est aussi très intéressant… sauf pour le grand public, la presse et les réseaux sociaux ! " (clin d’œil)

Avec Hernan Losada - © JOHAN EYCKENS - BELGA " Ma tête rasée placardée sur la porte de ma mère… " Quand la Covid-19 le permet, Will Still taquine donc encore la balle : en foot-prairie à Wavre-Limal (P2), et en futsal. " Mon équipe de futsal me surnomme Willy… mais je n’aime pas car ça veut dire ‘Pénis’ en anglais ! On m’appelle aussi Le Roux… et même parfois ‘Will Smith’ : on n’a pas le même look, mais il a l’air cool et je veux bien sa vie ! (rire) Sur le pitch, je suis un médian qui met le pied : il ne faut pas me chercher sur un terrain, car je réponds avec le geste et avec les mots. Je suis habitué à me faire agresser : c’était déjà le cas avec mes cheveux roux à l’école, et ça s’est accentué depuis que je suis dans des staffs professionnels. On m’insulte sur les réseaux sociaux, on a déjà dit qu’on allait me décapiter et placarder ma tête rasée sur la porte de ma mère ! Mais ça me fait rire : j’aimais bien provoquer, j’étais déjà comme ça à l’école… Jouer avec mes potes me permet de déconnecter. Et j’écoute aussi mon coach ! (clin d’œil) Si on joue un amical Wavre-Beerschot en fin de saison, je fais une mi-temps dans chaque camp : la première sur le terrain avec mes copains, la seconde sur le banc anversois… comme ça, je suis sûr de gagner. Je suis un horrible mauvais perdant ! "